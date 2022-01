Prédiction des prix XRP : Ripple cible 0,50 $ alors que la vente se poursuit | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation glisse en dessous du support critique alors que les actions européennes traînent.

Le prix du XRP devrait perdre au moins 10 % au cours de la prochaine session à mesure que la vente s’accélère.

Attendez-vous à ce que le prix du XRP perde environ 18 % et atteigne un creux de 7 mois.

L’action des prix Ripple (XRP) nuit aux investisseurs et fait clignoter les feux rouges sur les marchés financiers. Le plus gros problème est que l’action des prix XRP continue de se vendre malgré le fait que l’indice de force relative (RSI) se situe fermement dans la zone de survente. Cela signifie que la demande de vente est si écrasante que les haussiers s’écartent et attendent que la baisse se poursuive, jusqu’au niveau de support substantiel suivant autour de 0,48 $, avant d’envisager de reprendre une position longue.

Le prix du XRP effraie les investisseurs

Le prix Ripple pénètre en dessous du niveau de support mensuel S1 à 0,58 $ et, ce faisant, cherche à établir un nouveau plus bas de six mois. Alors que les investisseurs semblent reculer, l’action des prix Ripple ne semble pas susceptible de reprendre de sitôt, bien que le RSI se négocie fermement en survente. La raison derrière cela est que l’action des prix XRP continue de se vendre quel que soit le RSI survendu, ce qui est important car cela signifie que la pression de vente est immense et pourrait être liée au désinvestissement des investisseurs.

Le prix du XRP ne verra pas les investisseurs revenir à ces niveaux de si tôt à moins qu’ils n’atteignent une prime de 0,52 $ ou même de 0,48 $. Certes, ce dernier niveau amènerait le prix du XRP à un creux de 7 mois, ce qui pourrait inciter certains investisseurs à revenir sur les lieux pour une opportunité d’achat lucrative. Le RSI serait alors à la barrière extérieure de la région de survente, déclenchant ainsi des prises de bénéfices par les baissiers, car ils se couvrent, revenant du côté acheteur pour clôturer leurs positions et leurs gains comptables.

Graphique journalier XRP/USD

Le sentiment d’aversion au risque a parcouru un long chemin et a poussé plusieurs actifs vers des niveaux bas intéressants, ce qui pourrait déclencher un volume d’achat en baisse. Cela pourrait s’accélérer en un demi-tour dans l’action des prix XRP sans même avoir à tester un niveau de support fondamental comme condition préalable. Cela pourrait signifier que le prix Ripple repasse au-dessus de 0,63 $, et si cette hausse se poursuit systématiquement tout au long de la semaine, 0,78 $ pourrait être rapidement atteint vendredi. Cela préparerait le terrain pour ce week-end et la semaine prochaine alors que les investisseurs regardent enfin au-delà des turbulences à court terme pour un potentiel de hausse à plus long terme.