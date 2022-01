ETH et BTC plongent alors que le démantèlement de la crypto-monnaie se poursuit | Cryptomonnaie

La vente incessante de crypto-monnaie s’est accélérée lundi alors que les inquiétudes concernant la Réserve fédérale persistaient. Bitcoin a chuté à environ 33 000 dollars tandis qu’Ethereum est tombé à environ 2 200 dollars. Au total, les crypto-monnaies ont perdu plus de 1,4 billion de dollars au cours des derniers mois. Les investisseurs craignent une hausse des taux d’intérêt avant la décision de cette semaine sur les taux d’intérêt. Ils sont également préoccupés par la réglementation après que la Banque de Russie a mis en garde contre l’industrie. Il a recommandé que le gouvernement interdise les devises.

Les actions mondiales ont reculé tandis que l’indice CBOE VIX a augmenté alors que les investisseurs réfléchissaient à la montée des tensions entre les pays occidentaux et la Russie. La principale préoccupation est que les pays occidentaux s’attendent à ce que la Russie envahisse l’Ukraine. Dans un rapport publié ce week-end, des responsables du renseignement britannique ont averti que la Russie espérait installer un dirigeant pro-russe. Pendant ce temps, les gouvernements britannique et américain ont demandé à leurs diplomates et à leurs familles de quitter l’Ukraine tandis que les membres de l’OTAN ont mis leurs forces en attente pour contrer la menace russe contre l’Ukraine. Les contrats à terme liés au Dow Jones et au Nasdaq 100 ont chuté de plus de 100 points.

Les actions ont également baissé avant une semaine chargée au cours de laquelle de nombreuses entreprises publieront leurs résultats. Plus tard dans la journée, International Business Machines (IBM) et PetMed publieront leurs résultats. Plus tard cette semaine, les principales entreprises qui publieront leurs résultats seront Microsoft, Lockheed Martin, Johnson & Johnson, Verizon et 3M. La saison des résultats a été mitigée jusqu’à présent. Alors que des banques comme Morgan Stanley et Bank of America ont publié de solides résultats, d’autres comme Goldman Sachs et JP Morgan ont sous-performé.

ETH/USD

La paire ETHUSD a fortement baissé aujourd’hui. La paire est tombée à un creux de 2 177, qui était le niveau le plus bas depuis le 27 juillet. La paire s’est déplacée le long du côté inférieur des bandes de Bollinger. Sur le graphique journalier, la paire est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) est passé sous le niveau de survente. Le MACD a également reculé. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser à court terme.

BTC/USD

La paire BTCUSD a chuté à un plus bas de 33 283, qui était le niveau le plus bas depuis le 26 juillet. La paire a formé un croisement de la mort, où les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours forment un croisement baissier. Il s’est également déplacé légèrement en dessous du niveau de support clé à 39 558 tandis que l’indice de force relative (RSI) a chuté. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser à court terme.

EUR/USD

La paire EURUSD a connu une forte tendance baissière au cours des dernières semaines. Il est passé sous la ligne de tendance ascendante indiquée en jaune. Il est également passé sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’indice de force relative (RSI) a également baissé. Par conséquent, la paire continuera probablement de chuter avant la décision de la Réserve fédérale plus tard cette semaine.