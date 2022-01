Cardano Prix Prediction: ADA se dirige vers un autre crash de 30% | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano glisse en dessous du S1 mensuel et du support historique crucial.

Une fois cassé en dessous de ce support vital, une zone de 30% de pertes pourrait être déclenchée.

Attendez-vous à ce que les haussiers attendent la réunion de la FED plus tard cette semaine avant de s’engager sur le marché.

L’action sur les prix de Cardano (ADA) ne voit pas le changement de sentiment attendu avec le début d’une nouvelle semaine de négociation. Les pourparlers géopolitiques s’intensifient à nouveau ce lundi concernant la Russie, et les investisseurs attendent les détails du resserrement monétaire de la FED plus tard cette semaine, faisant des investisseurs une partie absente du marché des crypto-monnaies pendant les premiers jours de la semaine. Alors que 1,01 $ est sous le feu, attendez-vous à une cassure en dessous pour ouvrir la jambe suivante vers 0,69 $, perdant encore 30 % de la valeur du prix de l’altcoin.

Le prix de Cardano voit les investisseurs absents de la préparation de la décision sur les taux de la FED

Les participants de Cardano semblent être divisés en deux, avec uniquement des vendeurs et des baissiers présents sur le marché, tandis que les haussiers et les investisseurs restent sur la touche. Les principales raisons en sont la rhétorique politique sur la Russie qui s’intensifie à nouveau ce matin après des déclarations selon lesquelles l’OTAN et les États-Unis enverraient davantage de matériel militaire et de troupes. Les marchés financiers, quant à eux, attendent le résultat de la réunion de politique monétaire de la FED mercredi. Ces deux risques extrêmes maintiennent l’action des prix en sourdine ou plus à la baisse, les investisseurs étant mis à l’écart.

ADA ce matin explore le niveau de support mensuel S1 et le niveau historique de 1,01 $ qui remonte au 05 mars. Une fois que cela casse, attendez-vous à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de support jusqu’à 0,69 $ où le niveau de support mensuel S2 démarre à environ 0,75 $, mais le niveau historique le plus significatif est à 0,69 $ à partir du 06 février. Attendez-vous à ce que les acheteurs y entrent, car cela signifierait que l’action des prix ADA est de retour à 0% sur une performance depuis le début de l’année (YTD).

Graphique journalier ADA/USD

Alors que la FED détient les clés d’un retournement du sentiment à court terme, attendez-vous à ce qu’une hausse rapide se produise très rapidement. Une réaction instinctive éliminerait de nombreuses positions courtes et ramènerait rapidement l’action des prix vers 1,40 $, au niveau du pivot mensuel et de la ligne de tendance ascendante verte. Si le message de la FED d’ici mercredi est très accommodant et en faveur du sentiment de risque, attendez-vous à un éventuel test de 1,68 $ à la hausse cette semaine.