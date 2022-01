Bitcoin « entre dans la zone de valeur » alors que la métrique du prix plancher BTC redevient verte | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) vient de réintégrer une zone de prix clé, ce qui a marqué le début de la fin des phases baissières, confirment les données.

Dans un tweet du 24 janvier, Charles Edwards, fondateur de la société d’investissement crypto Capriole, a signalé la métrique du rapport valeur réseau/transaction (NVT) de Bitcoin car elle délivrait un nouveau et rare signal de « survente ».

NVT dit que c’est le temps d’inversion

Les pertes de prix du Bitcoin se sont accélérées au cours du week-end, le marché n’étant pas loin d’un nouveau test de la barre des 30 000 $ avant l’ouverture de Wall Street lundi.

Néanmoins, pour les analystes en chaîne, il y a de nombreuses raisons de croire que l’ampleur des pertes observées récemment est plus une réaction excessive du marché qu’un avant-goût des choses à venir.

Cette thèse est soutenue par NVT, qui calcule à quel point Bitcoin est suracheté ou survendu.

NVT, développé pour la première fois par le statisticien Willy Woo et l’entrepreneur Dmitry Kalichkin, utilise le rapport entre la capitalisation boursière de Bitcoin et sa valeur de transaction quotidienne en chaîne pour créer une idée de la correspondance réelle entre le comportement des prix et l’activité en chaîne.

Edwards a ensuite modifié la métrique en ajoutant des bandes d’écart type pour tenir compte des changements naturels du comportement en chaîne à mesure que Bitcoin mûrit. Le résultat a été la soi-disant « plage dynamique NVT », et c’est cette incarnation qui est revenue dans sa zone verte cette semaine

Au cours des deux dernières années, seuls l’été 2021 – la période d’interdiction de l’exploitation minière post-Chine – et le crash du coronavirus de mars 2020 ont produit un tel comportement NVT.

« L’évaluation du réseau Bitcoin sur la base du débit de la valeur des transactions suggère que nous sommes entrés dans la zone de valeur », a commenté Edwards sur Twitter à côté d’une impression des derniers mouvements de NVT.

Graphique de la plage dynamique Bitcoin NVT contre BTC/USD. Source : Charles Edwards/Twitter

« Les gens ont la mémoire courte »

De retour sur le marché au comptant, d’autres ont remis en question la véracité des pertes récentes, même avec le BTC/USD dépassant brièvement -50 % par rapport aux sommets historiques de novembre.

Avec deux mois étant tout ce qui était nécessaire pour que certains soldes soient réduits de moitié, le commerçant, analyste et animateur de podcast Scott Melker, connu sous le nom de « Wolf Of All Streets », a rappelé aux abonnés que ce n’était pas nouveau pour Bitcoin.

« Les gens ont la mémoire courte. En mai, Bitcoin est passé de 60K à 30K en 10 JOURS ! 10 JOURS », a-t-il tweeté.

« C’était beaucoup plus agressif, sur un volume beaucoup plus élevé, et c’était il y a seulement 8 mois. Nous sommes déjà venus ici.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 jour (Bitstamp) montrant la baisse de mai 2021. Source : TradingView

En tant que tel, en ce qui concerne les réactions instinctives des marchés de la cryptomonnaie, le retrait actuel, aux yeux de Melker, est banal. Le sentiment, quant à lui, se situe au niveau ou près du bas de sa fourchette historique depuis plusieurs semaines.