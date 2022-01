Les experts accusent les émetteurs OpenSea et NFT de la chute des prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

La récente baisse des prix d’Ethereum a été alimentée par l’augmentation des entrées d’altcoin dans les échanges de crypto-monnaie. Les experts ont blâmé les transferts directs du marché NFT OpenSea pour la chute du prix d’Ethereum.

Au cours des deux dernières semaines, le volume d’Ethereum quittant OpenSea, un marché NFT peer-to-peer, a augmenté de manière constante. 21 000 Ethereum ont été transférés directement du portefeuille d’OpenSea vers Coinbase.

À mesure que la vente de NFT augmente, il y a une augmentation des redevances et des transferts directs d’OpenSea. L’ascension fulgurante du marché NFT pourrait augmenter l’afflux d’Ethereum vers des bourses comme Coinbase.

35 300 Ethereum supplémentaires ont été distribués aux émetteurs NFT sous forme de redevances d’OpenSea. Colin Wu, journaliste chinois et promoteur de la cryptomonnaie, estime que le pic de l’afflux d’Ethereum d’OpenSea vers Coinbase a alimenté l’augmentation de la pression de vente.

Historiquement, une augmentation de la pression de vente déclenche une baisse du prix de l’altcoin.

Les émetteurs OpenSea et NFT peuvent être l'une des pressions pour que l'ETH tombe en panne. Au cours des deux dernières semaines, le montant d'ETH transféré directement d'OpenSea Wallet à Coinbase a atteint 21 000, et le montant d'ETH transféré aux distributeurs de redevances a atteint 35 300.

Les analystes ont noté que la sortie nette d’Ethereum était relativement élevée pour 2021. Au cours du mois dernier, l’afflux net d’Ethereum a bondi.

Changement de position nette Ethereum – Tous les échanges

@IAmCryptoWolf, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, a évalué la tendance des prix d’Ethereum et a prédit qu’un rebond du prix de l’altcoin dans la zone de 2 300 $ pourrait agir comme une forte résistance.

Travailler sur 78.6fib, mensuel 21EMA et support horizontal quotidien et hebdomadaire 2.2-2.3k.

Puisque nous avons perdu le support clé de 3k, un rebond dans ce domaine agira comme une forte résistance. Dans la même zone, nous aurons également une courbe DMA50 quotidienne vers le bas avec les résistances WMA50 et WEMA21 pic.twitter.com/ngR2YsCzqC

– Loup (@IamCryptoWolf) 23 janvier 2022