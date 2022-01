L’essor et la chute du Bitcoin : nous dirigeons-nous vers un marché baissier à long terme ? | Cryptomonnaie

Le bitcoin a connu une course folle en 2021, ouvrant l’année avec une course fulgurante qui a vu l’actif atteindre des sommets sans précédent de 63 576 $ avant que de violents reculs ne fassent chuter la crypto-monnaie de plus de 50 %. Étant donné que BTC a subi son troisième événement de réduction de moitié en mai 2020, les commentateurs du marché avaient été largement optimistes quant aux performances de Bitcoin, mais malgré avoir atteint de nouveaux sommets en novembre, BTC a constamment sous-performé au cours des mois qui ont suivi. Est-ce le début d’un marché baissier à long terme ?

Il est important de mettre en garde les performances récentes de Bitcoin en reconnaissant qu’une baisse à grande échelle des actions dans le monde en raison de la croissance des taux d’inflation mondiaux et de l’incertitude de Covid a eu un impact sur le marché de la crypto-monnaie au quatrième trimestre, ce qui a entravé la croissance de BTC.

Bien que l’on ait espéré que BTC s’appuierait sur les progrès réalisés au premier trimestre de 2021 plus tard dans l’année, décembre a vu des crashs flash plus importants se produire dans un certain nombre de crypto-monnaies. Début janvier a vu de nouveaux reculs, faisant passer le prix du Bitcoin à 41 000 $ contre 50 000 $ un mois auparavant.

(Image : CoinGecko)

Malgré une série de fortes hausses au cours de l’année écoulée, Bitcoin n’a jusqu’à présent pas réussi à s’appuyer sur ses sommets historiques.

Les deux sommets historiques que le BTC/USD a connus en 2021 forment un modèle de « double sommet » en termes d’analyse technique – ce qui pourrait être une source de préoccupation concernant les perspectives de l’actif pour 2022.

Comme le note le journaliste financier Lawrence Carrel dans Forbes, les doubles sommets peuvent indiquer que les investisseurs cherchent à pousser pour un profit final pour une tendance haussière. Cet événement peut entraîner des retournements baissiers à partir desquels les traders peuvent chercher à tirer profit de la vente de l’action sur une tendance baissière.

Cependant, il est également important de noter que les tendances à double sommet n’ont pas nécessairement autant d’impact dans le monde des crypto-monnaies en raison des niveaux beaucoup plus élevés de sentiment des investisseurs qui jouent un rôle dans la détermination de la valeur d’un actif – par opposition à la valeur inhérente de l’actif. lui-même.

Lorsqu’un actif subit une chute de plus de 20 %, il est largement considéré comme étant dans un marché baissier. Bien que des fluctuations très volatiles donnent l’impression que ce chiffre est arbitraire, cela rend toujours la chute de 36,5 % de Bitcoin par rapport à son sommet historique de novembre particulièrement préoccupante. Mais à quoi ressemblent les perspectives de Bitcoin pour 2022 ?

Briser le cycle

Il existe très peu de modèles observables dans un paysage aussi volatil que la crypto-monnaie, mais la courte durée de vie de Bitcoin a prouvé à maintes reprises que ses événements de réduction de moitié annoncent généralement des hausses de prix paraboliques qui peuvent accélérer la valeur de BTC.

Par exemple, le premier événement de réduction de moitié de Bitcoin en novembre 2012 a vu l’actif subir un rallye qui a fait passer son prix de 12 $ à 1 217 $ un an plus tard. Le deuxième événement de réduction de moitié de Bitcoin en juillet 2016 a fait passer le prix du BTC de 647 $ à 19 800 $ en décembre 2017.

(Image: Écoinométrie)

Comme nous pouvons le voir à partir des données disponibles, le troisième événement de réduction de moitié de Bitcoin – un événement préprogrammé où le volume de BTC attribué à ses mineurs est divisé par deux environ tous les quatre ans – n’a jusqu’à présent pas été à la hauteur des tendances du passé.

Les performances inférieures à la normale de Bitcoin par rapport à ses précédents cycles de réduction de moitié peuvent entraîner une baisse du sentiment qui a un impact sur la confiance des investisseurs.

« De nombreux acteurs du marché restent fermes sur leur prédiction que le prix du bitcoin atteindra éventuellement 100 000 dollars, bien que certains disent déjà que la référence ne sera pas atteinte avant 2025 ou plus tard », a expliqué Maxim Manturov, responsable de la recherche sur les investissements chez Freedom Finance Europe. .

« Le BTC devait auparavant se négocier à 100 000 dollars d’ici la fin de 2022, mais en général, il convient de comprendre que ces actifs risqués sont extrêmement sensibles aux taux d’intérêt et si les taux augmentent, cet actif pourrait devenir encore plus volatil. Il n’est donc pas déraisonnable d’être prudent et de regarder la technique.

Raisons de rester optimiste

Il convient de noter que, malgré une fin troublée du quatrième trimestre 2021, il y a encore beaucoup de sentiment haussier autour de Bitcoin, et le récent rebond de l’actif par rapport à un creux de 40 655 $ au début de 2022 montre que BTC a toujours beaucoup d’investisseurs désireux d’acheter.

Le cycle de réduction de moitié le plus récent pour Bitcoin n’a peut-être pas réussi à atteindre les sommets déconcertants de ses deux dernières incarnations, mais il a apporté des niveaux sans précédent d’adoption institutionnelle de la part d’acteurs financiers majeurs comme PayPal et Visa, ainsi que la nouvelle qu’El Salvador avait introduit le actif comme cours légal.

Comme le note Ariel Santos-Alborna dans Seeking Alpha, « Il existe actuellement plus de 800 fonds spéculatifs et sociétés de capital-risque axés sur la cryptomonnaie. Presque toutes les institutions financières cherchent à maximiser leurs profits et leurs pertes à la fin de l’année pour afficher des mesures positives et attirer plus d’investisseurs au cours de la nouvelle année. »

Les performances récentes de Bitcoin peuvent indiquer un marché baissier, mais il est important de noter que tous les paris sont ouverts dans le monde des crypto-monnaies, et le nouvel intérêt institutionnel de BTC peut encore fournir une plate-forme pour que l’actif prospère – tant que le sentiment entourant la crypto paysage reste positif.