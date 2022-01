Les baleines Bitcoin restent à l’écart même si l’indicateur technique clignote survendu | Cryptomonnaie

Alors que la chute des prix du bitcoin semble exagérée sur les graphiques techniques, la demande des baleines ou des grands investisseurs en cryptomonnaie reste insaisissable, signalant une faible probabilité d’un renversement rapide de la tendance à la hausse.

L’indice de force relative (RSI) sur 14 jours de la crypto-monnaie, un indicateur d’élan populaire, a chuté en dessous de 30, atteignant soi-disant des creux à vie et représentant des conditions de survente.

Une lecture inférieure à 30 RSI signifie que le marché a chuté trop rapidement et que les baissiers peuvent maintenant prendre une pause, laissant le marché dans la fourchette. Bitcoin s’est échangé de manière latérale au-dessus de 30 000 $ pendant plusieurs semaines après la précédente lecture de survente enregistrée le 20 mai 2021.

« Le RSI quotidien à des niveaux historiquement bas ne signifie pas que le bitcoin a touché le fond. À notre avis, une bonne phase de consolidation est nécessaire pour renforcer la confiance des investisseurs et leur permettre de réintégrer les marchés », Lennard Neo, responsable de la recherche chez Stack Funds , a déclaré CoinDesk dans un chat WhatsApp.

Selon Jitesh Tipi, fondateur et CIO de la société de gestion d’actifs crypto MintingM basée à Mumbai, le graphique hebdomadaire RSI approche de 35, un niveau qui a marqué des creux de prix dans le passé.

Cela dit, le RSI, tout comme d’autres études techniques, n’est pas fiable en tant qu’indicateur solitaire et peut rester survendu ou suracheté pendant une période prolongée.

« Pensez à la construction d’une maison ; un constructeur dépend d’un marteau, mais en tant qu’outil isolé, le marteau ne vaut rien lors de la construction d’une maison entière. D’autres outils seront nécessaires en conjonction avec le marteau pour la construction – scie, perceuse, etc. « , ont noté les analystes de DailyFX dans un article explicatif. « Le même concept concerne les signaux de surachat/survente qui nécessitent des outils complémentaires pour renforcer le signal et éventuellement permettre aux traders de prendre des décisions commerciales judicieuses. »

Les traders de crypto lisent souvent les lectures RSI surachetées/survendues avec des mesures de blockchain telles que la demande de baleines, les données du marché des produits dérivés et les facteurs macro.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y avait aucun signe de reprise des achats par les grands investisseurs, l’offre détenue par des entités détenant au moins 1 000 BTC stagnant, s’étant découplée de la hausse des prix fin septembre.

« Toujours un manque de gros acheteurs, ou ce que nous appelons des » baleines « en chaîne. Cela examine les entités avec plus de 1 000 BTC, puis filtre les échanges », a déclaré William Clemente, l’auteur de la newsletter Blockware Intelligence, dans le dernier édition hebdomadaire parue vendredi.

La divergence fin septembre entre les stocks de baleines et la hausse des prix était peut-être un indicateur avancé d’un krach observé sur deux mois. Nous avons constaté une divergence similaire avant le crash de mai 2021.

L’activité du marché des options continue d’être baissière. Selon la plate-forme suisse de suivi des données sur les produits dérivés Levitas, plusieurs stratégies multi-jambes pariant sur une baisse continue ont traversé la bande au cours du week-end.

Enfin, les craintes persistantes de hausses de taux d’intérêt plus précoces que prévu par la Réserve fédérale et les tensions américano-russes pourraient pousser le dollar refuge à la hausse et tenir à distance les haussiers du bitcoin.

« À l’heure actuelle, les craintes liées aux incertitudes macroéconomiques telles que l’inflation et les tensions géopolitiques ont débordé sur les marchés de la cryptomonnaie. La forte corrélation supplémentaire entre les deux classes d’actifs continue de faire baisser le prix de Bitcoin. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce que le RSI continue de rester bas avec plus de saccades pour une action des prix à court terme », a déclaré Neo de Stack Funds.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin changeait de mains près de 35 000 $, en baisse de 3,7 % sur la journée. La crypto-monnaie a presque diminué de moitié depuis qu’elle a atteint des records de près de 69 000 dollars le 10 novembre, selon les données de CoinDesk.