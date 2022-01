Le jeton Cosmos augmente de 8% au milieu des parachutages et du pont Polkadot | Cryptomonnaie

ATOM, le jeton de la blockchain Cosmos, a augmenté de 8 % au cours des dernières 24 heures alors que les investisseurs parient sur une hausse supplémentaire pour la blockchain à haut débit, faisant du jeton l’un des rares gagnants lundi matin.

ATOM est passé à 35,22 $ aux premières heures de l’Asie par rapport aux plus bas de dimanche à 28 $. Les prix ont connu une résistance à ces niveaux et ont chuté à 32 $ au moment de la rédaction. Les prix ATOM ont atteint un sommet historique de 45 $ la semaine dernière, mais ont depuis chuté de 25 % parallèlement à une baisse du marché plus large de la cryptomonnaie.

Les facteurs fondamentaux solides qui soutiennent la flambée des prix sont les largages aériens à venir sur les haut-parleurs Cosmos et la mise en œuvre d’un pont entre Cosmos et Polkadot. Les ponts sont des outils qui connectent et transfèrent des données entre deux blockchains.

Les jetons de protocoles construits sur Cosmos qui étaient auparavant largués par avion aux jalonneurs, figuraient parmi les plus gros gagnants lundi matin, alors même que le marché plus large de la cryptomonnaie enregistrait des pertes nominales. Les jetons de Juno Network (JUNO), Stargaze (STAR) et Comdex (CMDX) – les jetons centrés sur DeFi construits sur Cosmos – ont augmenté de 6 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.

DeFi, abréviation de finance décentralisée, fait référence à des services financiers tels que le commerce, le prêt et l’emprunt qui reposent sur des contrats intelligents au lieu de tiers.

Les parachutages font partie d’un processus planifié pour les enjeux de Cosmos. Cosmos, en tant que blockchain de preuve de participation, s’appuie sur des validateurs qui fournissent des sources informatiques en verrouillant ATOM dans des nœuds pour maintenir le réseau et traiter les transactions, en échange de récompenses symboliques.

Les projets construits sur Cosmos offrent des rendements supplémentaires aux utilisateurs. Les projets natifs déposent automatiquement des jetons sur les étoiles Cosmos en fonction du montant total misé, ce qui entraîne une accumulation de valeur supplémentaire pour les détenteurs d’ATOM.

Pendant ce temps, certains analystes affirment que le lancement prochain d’EVMOS a accru l’intérêt pour Cosmos parmi les investisseurs. « Cosmos a fait parler de lui ces derniers temps, le lancement imminent d’EVMOS ce mois-ci attirant également l’attention. EVMOS (anciennement Ethermint) permettra aux applications compatibles EVM de s’intégrer dans l’écosystème Cosmos », ont écrit les analystes de la société de recherche en cryptomonnaie Delphi Digital dans une note la semaine dernière.