L’administration Biden prépare un décret exécutif décrivant les risques de crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Une nouvelle directive crypto sera publiée dans les prochaines semaines

La Maison Blanche prépare un décret exécutif qui devrait être publié le mois prochain. La directive détaillera une stratégie gouvernementale globale sur les actifs numériques afin de décrire leurs risques et leurs opportunités.

Selon Bloomberg, les agences fédérales ont été chargées d’évaluer les risques et les opportunités des crypto-monnaies, car elles étudient déjà le secteur depuis des années.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déjà publié des lettres d’orientation et des déclarations suggérant comment l’industrie de la cryptomonnaie devrait se conformer à la loi fédérale. Cependant, les agences ne se sont pas encore réunies pour publier un document coordonné.

Le décret sera présenté au président américain Joe Biden dans les semaines à venir alors que le gouvernement intensifie ses efforts pour fournir des orientations sur la nouvelle classe d’actifs.

Bloomberg a en outre révélé que de hauts responsables de l’administration avaient tenu plusieurs réunions sur le plan alors que la Maison Blanche faisait face à des pressions pour prendre l’initiative sur l’approche des crypto-monnaies.

Les principaux dirigeants de l’industrie de la cryptomonnaie ont déjà déclaré que le manque de clarté autour des actifs numériques aux États-Unis pourrait menacer la domination du dollar.

Alors que l’intérêt des consommateurs pour les crypto-monnaies a augmenté au cours de l’année écoulée, le marché des actifs numériques a récemment été confronté à la volatilité, le récent crash ayant anéanti plus de 1 000 milliards de dollars sur le marché de la cryptomonnaie.

Les crypto-monnaies continuent d’être vulnérables aux ventes massives, comme on l’a vu suite à l’intention de la Réserve fédérale de retirer les mesures de relance du marché.