Le prix MATIC pourrait retester 1 $ alors que Polygon enfreint le support d’un an | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a renversé le SMA de 200 jours à 1,62 $ dans une barrière de résistance.

La baisse pourrait s’étendre à 1 $ pour collecter la liquidité côté vente qui se trouve en dessous.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 2,14 $ invalidera la thèse baissière de Polygon.

Le prix MATIC a traversé une zone de support cruciale, la transformant en une barrière de résistance. Alors que Polygon négocie autour d’un pied familier, il est possible que les teneurs de marché fassent baisser l’altcoin dans l’espoir de collecter des liquidités.

Le prix MATIC fait face à un moment décisif

Le prix MATIC a chuté de 25 % au cours des trois derniers jours et devrait poursuivre cette baisse. Peut-être que la principale raison de cette tendance baissière est la récente cassure sous la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 1,62 $ après avoir plané au-dessus pendant plus d’un an. Par conséquent, ce retournement donne une rotation baissière à Polygon.

Bien que Polygon ait tenté de franchir cette barrière, il a échoué et a chuté de 6,6 % aujourd’hui. Cependant, contrairement aux autres altcoins, la tendance à la baisse du prix MATIC pourrait être interrompue en raison des niveaux de support quotidiens à 1,44 $ et 1,22 $.

Bien que ces perspectives puissent sembler légèrement haussières, elles sont incertaines car les teneurs de marché pourraient faire tomber le prix MATIC pour marquer le niveau de support hebdomadaire à 1,03 $ dans l’espoir de collecter la liquidité d’arrêt de vente qui reste en dessous.

Par conséquent, les acteurs du marché doivent être préparés au pire scénario, qui est un effondrement de 30 % à 1 $ ou moins.

Graphique MATIC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ces perspectives baissières pour le prix MATIC. Cet indice en chaîne montre que les niveaux de support stables pour Polygon après 1,44 $ sont présents à 1,22 $ et 0,99 $, où environ 67 320 adresses ont acheté près de 362 millions de jetons MATIC.

MATIQUE GIOM

L’exode des particuliers ou des investisseurs fortunés illustre davantage la nature sinistre du prix MATIC. Le nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus est passé de 875 à 243. Cette baisse de 72 % indique que ces baleines ne sont pas intéressées par les prix MATIC aux niveaux actuels.

Grandes transactions MATIC

D’autre part, si le prix MATIC rebondit sur le niveau de support de 1,22 $ ou 1,44 $, il y a de fortes chances qu’il reteste la zone d’approvisionnement de 1,75 $ à 2,14 $. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 2,14 $ invalidera la thèse baissière. Cette évolution pourrait être la clé pour pousser le prix MATIC à son plus haut niveau historique à 2,92 $.