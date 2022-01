Crypto YouTubers victime d’une tentative de piratage et d’escroquerie | Cryptomonnaie

De nombreux comptes concernés ont remarqué les vidéos frauduleuses et les ont supprimées de leurs chaînes quelques minutes après leur publication.

Les pirates ont attaqué un certain nombre de comptes crypto YouTuber populaires à un moment donné au cours de l’après-midi du 23 janvier. Les comptes ont publié des vidéos non autorisées avec du texte invitant les téléspectateurs à envoyer de l’argent dans le portefeuille du pirate.

Les comptes qui semblent avoir été ciblés par l’attaque incluent : « BitBoy Crypto », « Altcoin Buzz », « Box Mining », « Floyd Mayweather », « Ivan on Tech » et « The Moon », entre autres.

L’adresse du portefeuille Binance Smart Chain qui figurait sur les vidéos frauduleuses n’avait qu’un total de 9 transactions en BNB au moment de la rédaction, avec une valeur totale d’environ 850 $.

Michael Gu a déclaré à Cointelegraph que sa chaîne YouTube Boxmining avait publié une vidéo sans sa permission. « Heureusement, nous l’avons capté dans les deux minutes suivant la mise en ligne de la vidéo et avons réussi à la supprimer », a-t-il déclaré. « À ce moment-là, il y avait déjà des vues et des commentaires de ma communauté. »

Il a ajouté qu’il avait fait un balayage interne et n’avait trouvé aucun virus ou bug qui aurait pu permettre aux pirates d’accéder à son compte. « On dirait que YouTube pourrait être responsable », a-t-il déclaré.

Un message Reddit de l’utilisateur « 9Oh8m8 » a suggéré qu’il semble que les pirates aient pu accéder aux comptes à l’aide d’une escroquerie par échange de carte SIM, ce qui leur aurait permis de contourner l’authentification à deux facteurs (2FA). Ils ont ajouté :

Ils publient tous avec un titre comme « ONE WORLD CRYPTOCURRENCY ». Ils ont une adresse en vidéo et une description pour envoyer votre USDT/USDC/BNB/ETH pour recevoir un nouveau crypto appelé OWCY.

Cependant, Gu n’était pas convaincu que le piratage était le résultat d’un échange de carte SIM, disant à Cointelegraph qu’il n’y avait pas de connexion sur son compte Google personnel. « S’il s’agissait d’un échange de carte SIM, je perdrais l’accès à mon téléphone, etc., et cela ne s’est pas produit », a-t-il déclaré.

Ce que nous avons remarqué, c’est que sur le compte BRAND (qui n’a pas de connexion. Les comptes de marque YouTube sont connectés à des informations personnelles), il y avait une connexion depuis les Philippines. Il s’agit très probablement d’un piratage du côté de YouTube ou d’un employé malhonnête. C’est comme ça qu’ils ont eu autant de monde en même temps.

Le fondateur et PDG de la chaîne YouTube Altcoin Buzz, Shash Gupta, a ajouté qu’ils avaient remarqué que quelque chose n’allait pas vers 1 heure du matin, heure de Singapour, dimanche soir, lorsqu’une vidéo non autorisée a été publiée sur leur chaîne.

Ce qui s’est passé n’est pas clair. Je parle à Youtube pour comprendre le problème et éviter de telles violations supplémentaires.

Un autre crypto YouTuber Richard Heart a tweeté à 21h30 UTC que sa chaîne avait été interdite au milieu d’un livestream, indiquant que YouTube était probablement au courant de l’événement.

Rebonjour @YouTubecreators Ma chaîne vient d’être bannie au milieu d’un livestream. Je pense que cela pourrait avoir à voir avec tous les autres youtubers qui ont été piratés en même temps aujourd’hui. Pourriez-vous vérifier s’il vous plaît, merci! @Youtube @Youtube — Richard Heart PulseX.com ! Appelé le top Bitcoin! (@RichardHeartWin) 23 janvier 2022

Cointelegraph a contacté YouTube et un certain nombre d’autres créateurs de contenu crypto qui ont été touchés par le piratage mais n’avaient reçu aucune information supplémentaire au moment de la rédaction.