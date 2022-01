L’administration Biden publiera un décret sur la cryptomonnaie dès février : rapport | Cryptomonnaie

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), la SEC et la CFTC ont publié des lettres d’orientation, des déclarations informelles et des efforts publics d’élaboration de règles pour indiquer comment différents aspects de l’industrie de la cryptomonnaie doivent se conformer à la loi fédérale. Mais ces efforts n’ont pas été coordonnés dans un seul document ou par une seule agence.