First Mover Asia: Bitcoin et Ether regagnent du terrain dimanche après les coups durs du début du week-end | Cryptomonnaie

Mais les investisseurs ne savent toujours pas si la crypto continuera de suivre les tendances des marchés boursiers ou si elle est un actif non corrélé.

Mouvements du marché: Bitcoin s’échangeait à plus de 36 000 $ dimanche après avoir poursuivi sa récente baisse plus tôt dans le week-end.

Point de vue du technicien : BTC se stabilise sur les graphiques intrajournaliers, bien que 30 000 $ soient un niveau plus important à surveiller compte tenu de la baisse de l’élan à long terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 36 202$ +3,4%

Éther (ETH) : 2 532 $ + 5,4 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME +3,4% Plate-forme de contrat intelligente

Principaux perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ordinateur Internet PCI −9,2 % L’informatique Litecoin SLD −9,2 % Devise Filecoin FIL −9,0 % L’informatique

Marchés

S&P 500 : 4 397 -1,8 %

DJIA : 34 265 -1,3 %

Nasdaq : 13 768 -2,7%

Or : 1 834 -0,2 %

Mouvements du marché

Bitcoin a plafonné trois jours inoubliables, plongeant en dessous de 34 400 $ au début du week-end, avant de faire un petit retour dimanche.

Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière se négociait bien au-dessus de 36 000 $, soit un gain de près de 3,4 % au cours des 24 heures précédentes, mais bien loin de son sommet historique de près de 69 000 $ établi début novembre. Le volume des transactions a été léger, de nombreux investisseurs continuant d’évaluer les conditions économiques troublantes et une baisse prononcée des marchés boursiers.

Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 2,7 % vendredi, les investisseurs continuant de s’éloigner des actions qui ont mené la charge des actions ces dernières années. Deux autres indices majeurs, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont chuté respectivement de 1,3 % et 1,8 %. L’effondrement du marché est le résultat de préoccupations généralisées concernant les taux d’intérêt, l’inefficacité de la chaîne d’approvisionnement et le coronavirus en cours, qui s’est renforcé dans de nombreuses régions des États-Unis alors même qu’il décline dans d’autres.

Ether est tombé en dessous de 2 400 $ samedi avant de retourner dans un camp de base au-dessus de ce niveau, où il a passé le reste du week-end. Au moment de la publication, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière se négociait au-dessus de 2 500 $, soit une augmentation de près de 5,5 %. La plupart des principaux altcoins ont passé dimanche dans le rouge.

« Le marché retient son souffle alors que les investisseurs se tournent vers l’ouverture des marchés asiatiques pour savoir ce que feront les actions cette semaine », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du fonds crypto BitBull Capital à CoinDesk. « Si les marchés asiatiques s’ouvrent fortement, nous pouvons nous attendre à ce que la demande de cryptomonnaie augmente, et encore plus si les marchés américains ont un lundi fort.

DiPasquale a ajouté que « la crypto est toujours en train de déterminer s’il s’agit d’une couverture numérique semblable à l’or qui évolue à l’inverse des actions, ou s’il s’agit d’un actif à risque qui échouera si les actions continuent d’échouer lundi, comme de nombreux indices boursiers l’ont fait. Alors que les plus optimistes quant au dossier d’investissement pour la cryptomonnaie citent des données à plus long terme qui indiquent que Bitcoin n’est pas corrélé avec d’autres classes d’actifs, les données des deux dernières années ont montré une corrélation entre le prix du Bitcoin et celui des actions.

L’avis du technicien

Bitcoin (BTC) n’a pas réussi à maintenir le support à court terme à 40 000 $, les vendeurs ayant maintenu la tendance à la baisse de deux mois.

Les signaux de survente intrajournaliers n’étaient pas suffisants pour soutenir les offres, ce qui signifie que les indicateurs à plus long terme sont plus fiables pour déterminer la direction des prix du bitcoin.

BTC s’échangeait autour de 36 200 $ au moment de la presse et a baissé de 17 % au cours de la semaine dernière.

Le ralentissement de la dynamique haussière sur les graphiques mensuels et hebdomadaires est un thème persistant depuis décembre. Alors que la tendance haussière à long terme s’affaiblit, les vendeurs l’emportent généralement sur les acheteurs malgré des signaux de survente occasionnels.

De plus, lorsque les baisses (pourcentage de baisse du pic au creux) deviennent sévères, les traders à court terme ont tendance à réduire la taille de leurs positions et à resserrer les paramètres commerciaux autour des zones de support et de résistance intrajournalières.

Bitcoin est à environ 40% en dessous de son sommet historique de 69 000 $, ce qui représente une baisse importante. Le précédent tirage extrême était en juillet lorsque BTC s’est installé à près de 28 000 $ après avoir chuté d’environ 50 % par rapport à son sommet.

Pour l’instant, le support initial est d’environ 35 000 à 37 000 dollars, ce qui pourrait stabiliser la vente actuelle. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis le 19 mai, qui a précédé deux mois de négociation latérale avant qu’un rebond ne se produise.

Si la pression de vente s’accélère cette semaine, BTC pourrait trouver un soutien plus fort autour de 30 000 $.

Événements importants

8 h 30 SGT/HKT (00 h 30 UTC) : Indice des directeurs d’achats manufacturiers (PMI) de Jibun Bank (préliminaire de janvier)

17h00 SGT/HKT (9h00 UTC) : PMI manufacturier Markit de la zone euro (préliminaire de janvier)

22 h 45 SGT/HKT (14 h 45 UTC) : US Markit Manufacturing PMI (préliminaire de janvier)

23h30 SGT/HKT (15h30 UTC) : indice manufacturier de la Fed de Dallas (janvier)