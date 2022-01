Ethereum confirme un prochain plus bas plus bas | Cryptomonnaie

L’ETH/USD s’est échangé en forte baisse hier, après avoir atteint la résistance à 3265. La glissade a amené la crypto sous le niveau de 2918, marqué par le plus bas du 10 janvier.e, confirmant ainsi un prochain plus bas plus bas. Dans l’ensemble, Ethereum affiche des hauts et des bas plus bas en dessous de la ligne de baisse tirée du plus haut du 1er décembrest, ce qui, selon nous, brosse un tableau négatif à court terme.

Nous pensons que la cassure en dessous de 2918 a peut-être encouragé davantage de baissiers à se joindre à l’action, et ainsi poussé le prix à la barrière de 2715, marquée par le plus bas du 24 septembre.e. S’ils ne s’arrêtent pas là, on pourrait les voir plonger vers l’une des barrières 2518 ou 2435, marquées par les dépressions du 5 aoûte et 3rd respectivement. S’ils restent disposés à continuer plus bas, le prochain arrêt pourrait être le territoire 2150, marqué par le creux du 27 juillete.

En jetant un coup d’œil à nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI, déjà proche de 30, a de nouveau baissé, tandis que le MACD se situe en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement. Les deux indicateurs détectent une forte vitesse de baisse et soutiennent la notion de nouvelles baisses.

À la hausse, nous aimerions voir une cassure nette au-dessus de 3405 avant de commencer à examiner le cas d’un retournement haussier. Cela pourrait confirmer la cassure au-dessus de la ligne baissière susmentionnée et peut-être ouvrir la voie vers la barrière 3665, qui a servi de support solide entre le 13 décembree et le 3 janvierrd. Si les traders ont la force de continuer à naviguer vers le nord, nous pourrions voir le ciblage de la barrière 3880, marquée par le plus haut du 4 janviere, où une autre cassure pourrait entraîner des extensions vers la zone 4140, définie comme une résistance par le pic du 23 décembrerd.