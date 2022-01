Le prix Axie Infinity attend un crash de 26% alors que la croix de la mort se profile | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity attend une nouvelle baisse car un indicateur technique suggère que les acheteurs sont introuvables.

La croix de la mort imminente pourrait faire baisser les prix vers la cible baissière à 36,73 $.

S’échapper au-dessus du modèle de consolidation peut être difficile pour les haussiers.

Le prix d’Axie Infinity s’attend à de nouvelles pertes à l’approche d’une croix de la mort. Le schéma technique directeur projette un objectif baissier à 36,73 $, entraînant une baisse de 26 %.

Axie Infinity porte la cible de 36,73 $ ensuite

Le prix d’Axie Infinity a tranché sous la limite inférieure du canal parallèle descendant sur le graphique journalier le 22 janvier. Le modèle de graphique dominant suggère une prédiction baissière avec un objectif à 36,73 $.

Le prix d’Axie Infinity aurait du mal à augmenter les prix alors que la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours rencontre la SMA sur 200 jours alors que l’ancien baisse. L’indicateur Arms Index (TRIN) suggère également un récit pessimiste car il indique une augmentation du nombre de vendeurs sur le marché.

Le jeton peut découvrir une ligne de défense immédiate au plus bas du 21 septembre à 48,10 $ avant que l’AXS ne baisse vers le plus bas du 10 août à 43,29 $. Un pic supplémentaire des ordres de vente pourrait pousser le prix d’Axie Infinity vers l’objectif baissier à 36,73 $.

Cependant, si la pression d’achat augmente, le prix d’Axie Infinity pourrait faire face à sa première résistance à la limite inférieure du modèle technique directeur à 56,17 $.

Graphique journalier AXS/USDT

AXS pourrait être confronté à des obstacles supplémentaires au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 61,12 $, puis à la limite médiane du modèle graphique dominant à 71,77 $, coïncidant avec le SMA de 21 jours et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Des aspirations plus importantes peuvent cibler la limite supérieure du canal parallèle descendant à 79,26 $, coïncidant avec le niveau de retracement de 50 %. S’échapper au-dessus de la configuration graphique baissière peut être difficile, car le SMA de 50 jours et le SMA de 200 jours, et le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % se croisent à 86,74 $.