Bitcoin porte un crash catastrophique alors que les vendeurs de BTC ciblent 29 000 $ ensuite | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait continuer à baisser car les acheteurs refusent d’entrer sur le marché.

L’objectif baissier donné par le schéma technique directeur est de 29 026 $.

Les haussiers peuvent avoir du mal à inverser la période de sous-performance car de nombreux obstacles peuvent apparaître.

L’action des prix du Bitcoin a continué de s’affaiblir alors que le BTC est tombé en dessous d’un niveau de support crucial. Le modèle de graphique en vigueur prévoit une autre baisse de 16% pour la principale crypto-monnaie.

Le prix du Bitcoin attend une chute de 16%

Le prix du bitcoin a tranché sous la limite inférieure du canal parallèle descendant le 21 janvier, faisant chuter de 16 % vers 29 026 $ sur le radar.

La première ligne de défense pour le prix du Bitcoin est au plus bas du 25 juillet à 33 851 $. Des points d’appui supplémentaires pourraient émerger pour la crypto-monnaie phare à 31 973 $ et 30 151 $, où se situent respectivement le plus bas du 27 juin et le plus bas du 26 juin.

Si le prix du Bitcoin tombe en dessous des niveaux de support susmentionnés, BTC pourrait éventuellement marquer l’objectif baissier donné par le modèle technique directeur à 29 026 $, ce qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 127,2 %.

Les investisseurs doivent noter que si Bitcoin tombe en dessous de l’objectif pessimiste susmentionné, BTC pourrait glisser encore plus bas à des prix jamais vus depuis janvier 2021.

Cependant, si la pression d’achat augmente, le prix du Bitcoin fera face à une résistance immédiate à la limite inférieure du modèle de graphique en vigueur à 35 570 $.

Un obstacle supplémentaire peut émerger au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, coïncidant avec la limite médiane du canal parallèle descendant.

Graphique BTC/USDT sur 12 heures

Un pic des ordres d’achat peut inciter Bitcoin à marquer la limite supérieure du modèle de graphique dominant à 40 878 $, où le retracement de Fibonacci de 61,8 % et la moyenne mobile simple (SMA) de 21 heures se croisent.

De plus grandes aspirations viseront une évasion au-dessus de la ligne de tendance supérieure du modèle de canal parallèle descendant, mais plusieurs obstacles peuvent apparaître, d’abord au niveau de retracement de 50% à 43 016 $, coïncidant avec le SMA de 50 sur 12 heures, puis au retracement de Fibonacci de 38,2% niveau à 45 154 $.