Prédiction des prix XRP : les traders ondulés se préparent à un effondrement de 40 % | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a vu sa tendance haussière reculer et risque maintenant de chuter de 40 % supplémentaires.

Ripple n’a pas réussi à galvaniser l’enthousiasme des investisseurs alors que les baissiers visaient 0,38 $.

XRP peut être en mesure de découvrir un support fiable à 0,63 $ avant de baisser davantage.

Le prix du XRP a glissé en dessous de la limite inférieure du modèle technique directeur qui a agi comme un niveau de support crucial pour Ripple. Le jeton de transfert de fonds transfrontalier a mis une prédiction baissière d’une baisse de 40% sur le radar.

Le prix du XRP risque de chuter vers 0,38 $

Le prix du XRP s’est effondré sous la limite inférieure du triangle symétrique sur le graphique journalier, projetant une baisse de 48 % par rapport à la ligne de tendance baissière vers 0,38 $.

Les traders ont déjà commencé le piqué et Ripple attend toujours une chute de 40% vers l’objectif pessimiste susmentionné.

La première ligne de défense émergera sur la ligne de tendance de support sur plusieurs mois qui a été formée le 21 juin à 0,63 $. Un pied supplémentaire peut apparaître au plus bas du 25 juin à 0,58 $ avant de chuter vers le niveau d’extension de Fibonacci de 127,2 % à 0,50 $.

Le prix XRP peut découvrir un support fiable supplémentaire au plus bas du 24 mars à 0,45 $ et au plus bas du 11 mars à 0,42 $ avant que Ripple ne tombe vers la cible baissière.

Cependant, si un pic des ordres d’achat se produit, le prix du XRP pourrait faire face à une résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 0,69 $ avant de cibler de plus grandes aspirations.

Le prix du XRP rencontrera un autre obstacle à 0,76 $, là où le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours se rencontrent.

Graphique journalier XRP/USDT

Une pression d’achat supplémentaire peut inciter le prix du XRP à augmenter vers le niveau de retracement de 50 % à 0,81 $, coïncidant avec le SMA de 50 jours avant de cibler la limite supérieure du motif en triangle symétrique à 0,90 $.

Une rupture au-dessus de la ligne de tendance supérieure du modèle de graphique en vigueur pourrait libérer un potentiel de hausse supplémentaire pour le prix du XRP, inversant potentiellement la période de sous-performance.