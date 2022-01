Le prix d’Algorand présente une opportunité d’achat avant de grimper à 1,40 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand chute de plus de 9% lors de la vente de crypto du vendredi matin, puis récupère la totalité de la perte.

Le chandelier d’inversion haussier et la lecture de l’oscillateur indiquent un mouvement haussier dans le futur.

Les risques baissiers demeurent, mais sont minimes par rapport aux gains possibles.

Le prix d’Algorand a peut-être terminé sa dernière baisse majeure pour commencer, au moins, un mouvement correctif vers la zone de résistance de 1,40 $.

Le prix d’Algorand devrait rebondir de plus de 30% par rapport aux creux de vendredi

L’action des prix d’Algorand au cours de la séance de négociation de vendredi était la définition d’un événement en dents de scie. L’essentiel de la perte intrajournalière s’est produit sur 1,5 heure lorsque ALGO est passé de 1,13 $ à 1,05 $, mais a ensuite passé les deux heures suivantes à remonter à 1,17 $. Cette action des prix est un modèle de chandelier d’inversion connu sous le nom de toupie.

Le modèle de chandelier à toupie a une longue mèche sous le corps et une mèche légèrement plus courte au-dessus. Les toupies sont souvent interprétées au sens large et peuvent souvent être correctement (ou incorrectement) classées comme dojis. Cependant, quelle que soit la nomenclature, l’interprétation de ce chandelier suggère que la pression vendeuse s’est atténuée et qu’un mouvement correctif est probable.

Le niveau extrêmement survendu de l’oscillateur Optex Bands contribue à la probabilité d’un retournement haussier. Les bandes Optex sont restées dans la région fortement survendue pendant la majeure partie du mois de janvier. Un autre contributeur aux perspectives haussières du prix d’Algorand est que l’indice composite atteint des creux historiques et des zones de support historiques. Enfin, l’indice de force relative est juste un cheveu au-dessus du premier niveau de survente dans un marché baissier (30).

ALGO/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le potentiel de hausse est limité au Kijun-Sen, au retracement de Fibonacci de 38,2 % et au point de contrôle du volume au niveau de 1,40 $. Les traders doivent s’attendre à ce que la pression de vente vienne dans cette zone de valeur. Les risques de baisse devraient être quelque peu limités étant donné que les prix extrêmes d’Algorand ont déjà été atteints. Cependant, toute clôture en dessous du retracement de Fibonacci de 61,8 % à 1,02 $ aurait de bonnes chances d’amorcer un mouvement de capitulation vers la zone de valeur de 0,80 $.