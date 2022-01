Le prix de Polkadot maintient la structure de support, cible 32 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot a atteint des creux de cinq mois et de 2022.

Le DOT entre dans une zone d’achat favorable.

Le puissant modèle d’inversion haussière sur le graphique Point and Figure est maintenant actif.

Le prix de Polkadot a parcouru un long chemin depuis son sommet historique, s’échangeant près de 61 % en dessous du sommet historique en moins de trois mois. Malheureusement, l’action des prix de cette semaine a ajouté un montant considérable à cette perte, avec une baisse approchant une perte hebdomadaire de 25 %. Cependant, le support arrivera probablement bientôt.

Le prix Polkadot crée un signal de retournement haussier rare et puissant

Le prix de Polkadot a un développement très excitant et haussier sur son graphique Point and Figure, malgré le sentiment baissier actuel. Dans l’analyse Point and Figure, deux modèles principaux signalent des extrêmes baissiers. Le premier est un motif Spike baissier – n’importe quelle colonne avec quinze O ou plus. Le second est un Shakeout baissier.

Un modèle de Shakeout baissier se produit au début d’une tendance haussière mais agit initialement comme un signal court. Le Bearish Shakeout nécessite un fond multiple suivi d’au moins deux, mais pas plus de trois O sous le fond multiple. Le prix Polkadot a rempli ce schéma.

Une configuration longue hypothétique phénoménale existe maintenant avec un ordre d’achat stop à 30 $, un stop loss à 22 $ et un objectif de profit à 82 $. Cette transaction représente une configuration récompense/risque de 6,5:1 avec un objectif de profit implicite de 200 % à partir de l’entrée. La probabilité qu’un objectif de profit soit atteint si loin de l’entrée est faible, mais la fourchette devrait donner aux traders une idée de l’ampleur du mouvement vers le haut. Un stop suiveur à trois cases protégerait et générerait des bénéfices après l’entrée.

DOT/USDT $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

Il n’y a pas de niveau d’invalidation pour l’entrée d’achat sur cette longue configuration hypothétique. Parce qu’il s’agit également d’un modèle Spike, l’entrée est toujours sur l’inversion à trois cases, peu importe à quel point elle se déplace.