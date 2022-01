Prédiction de prix Dogecoin: DOGE se prépare à rebondir | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin chute pour six gains consécutifs.

Les baissiers anéantissent la quasi-totalité des gains de 50 % générés à partir du 11 janvier.

Un nouveau test réussi du biseau descendant générera probablement une nouvelle tendance haussière.

L’action des prix Dogecoin a été une joie absolue pour les vendeurs à découvert – mais cette joie pourrait devenir amère très bientôt. Dogecoin est sorti du modèle de biseau ascendant le 13 janvier et vient de retester cette cassure de la ligne de tendance.

Le prix Dogecoin montre la résilience parmi les déroutes crypto

Le prix du Dogecoin a connu un fort rebond et un rebond par rapport aux creux hebdomadaires et à la ligne de tendance supérieure du modèle de coin en baisse. Dans le même temps, DOGE pourrait développer le début de l’épaule droite d’un schéma tête-épaules inversé, signalant un retournement haussier à l’avenir.

Une autre raison d’une perspective haussière dans un avenir immédiat est la présence d’un modèle de tour sur le graphique Point and Figure. Cependant, les modèles de tour sont rares et ne se forment que lorsque deux colonnes développent un nombre égal de cases dans chaque colonne; dix ou plus est l’exigence. L’entrée sur un modèle de tour est l’inversion à trois cases.

Une configuration commerciale hypothétique à entrée longue est maintenant ouverte pour le prix Dogecoin. L’idée longue est un ordre d’achat stop à 0,17 $, un stop loss à 0,15 $ et un objectif de profit à 0,315 $. La colonne O actuelle peut déplacer deux cases supplémentaires plus bas avant que le modèle de tour ne soit invalidé. Au fur et à mesure que DOGE baisse, l’entrée et l’arrêt suivent en tandem, mais l’objectif de profit à 0,315 $ reste le même.

L’idée commerciale représente une configuration récompense / risque de 7,25: 1 pour le prix Dogecoin. Cependant, les objectifs avec un écart aussi large entre l’objectif d’entrée et l’objectif de profit sont très rarement atteints ; il y a des reculs normaux et des scies sauteuses impliquées sur le chemin. Pour cette raison, un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite généré après l’entrée.