Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos entrent dans la zone d’achat | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin atteint de nouveaux plus bas sur cinq mois et 2022, mais se rapproche d’un niveau de support majeur.

Le prix d’Ethereum atteint des creux historiques majeurs dans ses oscillateurs, signalant de fortes conditions de survente.

Le prix du XRP approche de la clôture hebdomadaire la plus basse en six mois – mais juste à l’intérieur d’une zone de support massive.

Le prix du bitcoin a chuté de manière significative cette semaine, chutant de plus de 11 % et revenant à des niveaux non négociés depuis août 2021. Le prix d’Etheruem atteint de nouveaux plus bas sur trois mois et menace un retour dans la zone de valeur de 2 300 $. Le prix du XRP semble déterminé à baisser jusqu’à la zone de support de 0,65 $ avant de générer une autre course haussière.

Le prix du Bitcoin entre dans la zone d’achat ; risques baissiers limités

Malgré la baisse substantielle, le prix du Bitcoin s’est approché de l’un des niveaux de support les plus intenses de son graphique hebdomadaire : le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span B). Au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le niveau de support et de résistance le plus élevé est Senkou Span B.

Senkou Span B se situe dans une zone de valeur comprise entre 37 500 $ et 38 000 $ – une zone de valeur actuellement testée par Bitcoin. Il est très probable que le support ait été touché, générant une zone d’achat pour Bitcoin. Il y a une divergence haussière régulière entre le graphique en chandeliers et l’indice composite, soutenant le support à court terme se situant à 38 000 $. De plus, l’oscillateur Optex Bands reposant juste au-dessus du niveau extrêmement survendu ajoute à la thèse selon laquelle un support a été trouvé.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Si Bitcoin connaît une clôture où le Chikou Span est en dessous des corps des chandeliers et la clôture est en dessous du Cloud, alors une vente beaucoup plus violente se produirait probablement, poussant Bitcoin très rapidement dans la zone de valeur de 20 000 $. Le potentiel de hausse est probablement limité au niveau de prix de 49 000 $.

Le prix d’Ethereum reste au-dessus des principales zones de support hebdomadaires d’Ichimoku mais se rapproche d’un support solide

Le prix d’Ethereum reste au-dessus du sommet du Cloud (Senkou Span A) à 2 500 $, un niveau de prix que l’ETH pourrait rapidement baisser et tester. Ethereum devra probablement frapper Senkou Span A avant qu’un nouveau rallye puisse commencer, mais ce n’est pas nécessaire. Du point de vue de l’oscillateur, les raisons pour lesquelles Ethereum pourrait rebondir très bientôt ne manquent pas.

L’indice de force relative reste dans un marché haussier et teste actuellement la dernière condition de survente à 40, planant juste au-dessus à 42. L’oscillateur Optex Bands, de même, est passé à des conditions de survente extrêmes. Enfin, la condition d’oscillateur la plus critique est l’emplacement de l’indice composite. Il existe une divergence haussière cachée spectaculaire, presque imperceptible, entre le graphique en chandeliers et l’indice composite.

Il est important de noter la signification historique de ces valeurs d’oscillateur. La dernière fois que l’oscillateur Optex Bands était proche de sa zone de valeur actuelle, c’était en décembre 2019. L’indice de force relative se négocie au même niveau qu’en mars 2020. Enfin, l’indice composite a atteint des creux jamais vus depuis septembre 2019.

La combinaison d’Ethereum près d’un niveau de prix de support élevé, du RSI près de son niveau de survente final, des bandes Optex dans des conditions de survente extrêmes avec la divergence haussière cachée dans l’indice composite crée une concoction qui pourrait générer un pic éclair plus élevé pour Ethereum à tout moment. .

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ETH/USD

Les risques de baisse pour Ethereum pourraient très certainement tomber au bas du Cloud (Senkou Span B) dans la zone de valeur de 2 300 $ – toute clôture hebdomadaire en dessous de cette zone déclencherait un mouvement de cassure Ichimoku baissier idéal qui pourrait déclencher un flash-crash vers 1 500 $. Le potentiel de hausse est probablement limité à la zone de valeur de 4 000 $.

Le prix du XRP approche de nouveaux plus bas sur cinq mois et 2022 – mais juste à l’intérieur d’une zone d’achat

L’action des prix XRP a certainement été l’une des plus ennuyeuses, baissières et décevantes de l’année dernière. La combinaison de clients américains essentiellement empêchés d’acheter du XRP aux problèmes juridiques en cours de la SEC a suscité une peur, une incertitude et un doute considérables dans Ripple. Toute faiblesse sur le marché au sens large semble avoir un impact sur le XRP avec un peu plus de force que les autres altcoins.

Cependant, le prix XRP n’est pas sans espoir. Le prix du XRP se rapproche rapidement de l’une des zones de support les plus puissantes de son graphique. Le retracement de Fibonacci de 50 % à 0,65 $ et le point de contrôle du volume à 0,61 $ représentent la zone de support la plus vitale sur le graphique de XRP. En conséquence, les traders doivent s’attendre à une volatilité importante et à des changements de prix (même des mèches anormales jusqu’à 0,50 $) plus le XRP se rapproche de 0,61 $ – mais au final, le support devrait tenir.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

Une clôture hebdomadaire inférieure à 0,60 $ positionnerait le XRP dans une configuration idéale de cassure baissière d’Ichimoku et invaliderait toute perspective haussière restante.