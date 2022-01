Le prix d’Axie Infinity chutera de 20% car AXS ne tient pas | Cryptomonnaie

Axie Infinity se négocie fermement plus loin de 73,62 $.

Le prix AXS est comme les autres crypto-monnaies sous pression de vente sur les marchés fuyant vers des valeurs refuges.

AXS pourrait perdre encore 20 % de la valeur marchande, 50 $ étant le niveau pour un rebond.

Axie Infinity (AXS) n’est pas différent des autres crypto-monnaies aujourd’hui, car les marchés mondiaux ne peuvent pas serrer le poing contre le ton baissier qui domine actuellement le sentiment. Après une fausse cassure au-dessus de 73,62 $, l’action des prix AXS a baissé et est sur le point de toucher 60,36 $ avant de plonger éventuellement une autre jambe plus bas, entraînant des pertes de 20 %. Un rebond sur la poignée de 50 $ semble être le prochain jeu pour les traders, mais comme les marchés sont en mode correction, cela pourrait bien ne pas être suffisant.

Axie Infinity voit des traders attendre que cette tempête se termine

Axie Infinity a fait une fausse cassure plus haut, piégeant les traders au-dessus de 73,62 $ et les faisant sortir de leurs positions avec une forte ouverture plus bas. Le sentiment du marché mondial ne semble pas être de bonne humeur aujourd’hui, avant le week-end. Cela pourrait encore paralyser l’action des prix des crypto-monnaies tout au long du week-end.

Le prix AXS a quelques niveaux de support technique à proximité qui pourraient contenir les pertes Axie Infinity. Le premier est de 60,36 $, le creux du 12 août qui a également été soumis à des mouvements cruciaux au-dessus et au-dessous tout au long du dernier trimestre de 2021. Si cela ne tient pas, 10 $ supplémentaires pourraient être perdus vers 50 $, où un niveau historique et le S2 mensuel le niveau de support pourra faire l’affaire et attirer les investisseurs pour stopper cette baisse pour l’instant.

Graphique journalier AXS/USD

Les marchés pourraient faire une nouvelle tentative pour inverser la tendance et essayer de réaliser des gains avant de partir pour le week-end. Comme plusieurs actifs sont cotés à des niveaux intéressants, les investisseurs pourraient entrer, dans un large éventail, en achetant des actifs à risque pour se prépositionner pour la prochaine étape plus élevée de la tendance haussière globale. Dans un tel scénario, le prix AXS remonterait au-dessus de 73,62 $ et testerait les eaux près de la ligne de tendance descendante rouge, avec une cassure possible au-dessus de 85,22 $, tuant ainsi la tendance à la baisse actuelle pour le moment.