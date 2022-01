BTC et ETH chutent alors que la vente de crypto se poursuit | Cryptomonnaie

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé aujourd’hui alors que les investisseurs tentaient de réduire les risques. L’indice a baissé d’environ 90 points tandis que ceux liés au Dow Jones et au S&P 500 ont chuté de 0,10 % et 0,20 %, respectivement. La baisse était en partie due aux résultats très faibles de Netflix, la société de streaming. Les actions de la société ont baissé d’environ 20 % pendant des heures prolongées après ses faibles prédictions. Il s’attend à ajouter 2,5 millions de nouveaux clients au premier trimestre. Ce sera inférieur aux 4 millions qu’il a ajoutés au même trimestre l’an dernier. Peloton, dont les actions se sont effondrées de 20 % après avoir annoncé qu’il suspendait sa fabrication, a également été l’un des principaux moteurs.

Les crypto-monnaies ont fortement baissé aujourd’hui alors que les inquiétudes concernant la réglementation subsistaient. Dans un communiqué publié jeudi, la banque centrale russe a recommandé au gouvernement d’interdire les crypto-monnaies et l’exploitation minière. Il a attribué cela à l’interruption de la politique monétaire et au fait que les crypto-monnaies avaient conduit à davantage de cybercriminalité. La déclaration est intervenue quelques jours après qu’un régulateur de l’UE a recommandé l’interdiction de l’exploitation minière avec preuve de travail. Les crypto-monnaies se sont également effondrées en raison de la crainte croissante de taux d’intérêt plus élevés. Bitcoin est tombé à environ 38 000 dollars tandis que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies a reculé à environ 1,9 billion de dollars.

Les actions européennes ont également fortement chuté, les investisseurs continuant de s’inquiéter de la hausse des taux d’intérêt. En Allemagne, l’indice DAX a baissé de 0,40 %. Le moins performant a été Siemens Gamesa, dont les actions ont diminué d’un dixième. La société, qui est le plus grand fabricant d’éoliennes offshore, a imputé la faible performance aux retards de la chaîne d’approvisionnement et aux pressions sur les coûts. Ailleurs, au Royaume-Uni, le FTSE 100 a baissé d’environ 0,10 % après la faiblesse des données sur les ventes au détail. Selon l’ONS, les ventes au détail du pays ont baissé de 3,7 % entre novembre et décembre. Des détaillants comme Tesco et Sainsbury ont mené la baisse du FTSE 100.

EUR/USD

L’EURUSD a peu changé alors que les investisseurs adoptaient un sentiment d’aversion pour le risque. La paire se négocie à 1,1326, ce qui est inférieur au plus haut de la semaine dernière à 1,1370. Sur le graphique de quatre heures, la paire est passée sous la moyenne mobile de 25 jours. Il est également légèrement au-dessus de la ligne de tendance rouge montante. Par conséquent, la paire aura probablement une cassure baissière plus tard dans la journée.

ETH/USD

La tendance à la baisse de la paire ETHUSD s’est accélérée aujourd’hui alors que les inquiétudes liées à la réglementation subsistaient. La paire a chuté à un minimum de 2 800, qui était le niveau le plus bas depuis des mois. Sur le graphique de quatre heures, la paire est passée sous la moyenne mobile de 25 et 50 jours. Il est également passé sous le niveau de support clé à 2 930, qui était le niveau le plus bas la semaine dernière. Par conséquent, la paire maintiendra probablement sa tendance baissière pendant le week-end.

BTC/USD

La paire BTCUSD a diminué alors que les prix des crypto-monnaies ont reculé. Il est tombé à un creux de 38 600, qui était le niveau le plus bas depuis des mois. Il est tombé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Il a également franchi le support clé à 40 000. Par conséquent, la paire continuera probablement à poursuivre sa dynamique baissière.