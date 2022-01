Prédiction de prix Crypto.com: CRO prêt à revenir à 0,25 $ | Cryptomonnaie

Crypto.com Coin passe en dessous du support critique à 0,4384 $.

Alors que les marchés continuent de pointer vers une clôture négative cette semaine, le CRO pourrait connaître une nouvelle baisse de 30 %.

Seul 0,31 $ pourrait être en mesure de défendre le prix CRO de tester son prix d’ouverture à 0,25 $

Crypto.com Coin (CRO) résiste aux vents contraires du marché actuel, pas si terrible. Il a déjà perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport aux sommets, et le CRO pourrait perdre encore 30 % car le support essentiel est en train d’être violé. Alors que les investisseurs fuient vers des valeurs refuges, de nouvelles positions, comme celles de Crypto.com, sont les premières sur le billot dans les remaniements de portefeuille des investisseurs privés et institutionnels. Un retour à 0,25 $ – le prix d’ouverture, pourrait être plus que possible si 0,31 $ ne tient pas.

Crypto.com Coin pourrait bientôt tester son prix d’ouverture d’origine

Les pièces de monnaie Crypto.com sont sous forte pression de la part des indices américains, pointant vers une autre session de chiffres rouges. Certes, le Nasdaq subit des pertes> 1% après des chiffres décevants de la part de l’un des membres du FANG. En conséquence, les investisseurs fuient la scène des crypto-monnaies puisque le Nasdaq est souvent vu en corrélation avec la classe d’actifs.

Il n’y a pas grand-chose qui se dresse entre 0,4384 $ et 0,3100 $. Parce que la crypto-monnaie est encore jeune dans son existence, 0,3100 $ semble être le seul certain niveau de support, car il détient un double fond à partir de novembre et n’est qu’à quelques ticks au-dessus du niveau de support mensuel S2. L’indice de force relative (RSI) dépassant presque la zone de survente pourrait préparer le terrain pour un couteau qui tombe.

Graphique journalier CRO/USD

Le sentiment du marché mondial peut facilement changer du jour au lendemain et faire demi-tour en une seule séance de négociation. Dans le cas où le composite Nasdaq devait imprimer des chiffres verts, attendez-vous à ce que les investisseurs tombent les uns sur les autres pour mettre la main sur toute crypto-monnaie qu’ils peuvent trouver afin de faire partie du rallye et d’une éventuelle tendance haussière à venir. Une cassure au-dessus de 0,4384 $ verrait la demande reprendre et enverrait Crypto.com vers 0,5322 $, avec des gains de 21 % potentiellement en cours.