Loopring, NEAR et Harmony parmi les plus grands perdants alors que le bain de sang crypto s’intensifie | Cryptomonnaie

Loopring, Harmony et NEAR ont subi une baisse à deux chiffres des prix dans le bain de sang crypto au cours de la semaine dernière.

Globalement, les actions technologiques et les marchés européens ont chuté plus tôt dans la journée, ralentissant les investisseurs.

Les analystes estiment que le récent bain de sang crypto dans les altcoins est une correction suite à une forte hausse des prix.

Les altcoins ont subi des pertes à deux chiffres lors du récent bain de sang crypto. La récente flambée des prix des altcoins a été suivie d’une correction pour Loopring, Harmony et NEAR. Les pertes nourries par les altcoins se sont accompagnées d’une vague de pression de vente sur les bourses.

Les altcoins apparaissent comme les plus grands perdants du récent bain de sang

Aujourd’hui, les actions et les actifs de la plupart des marchés mondiaux ont subi une forte baisse. Les pertes subies à Wall Street sont dues à la montée en flèche des pressions à la baisse sur les valeurs technologiques. Parmi les altcoins, Loopring, NEAR et Harmony ont subi des pertes à deux chiffres.

Loopring, Harmony et NEAR ont enregistré plus de 25 % de pertes lors du récent ralentissement du marché. Colin Wu, un journaliste chinois, estime que la principale raison de la baisse des prix des altcoins est un recul après une forte hausse.

Les crypto-monnaies avec les plus fortes baisses au cours des 7 derniers jours sont : Loopring (-32,5%), Pocket Network (-30,2%), Kadena (-27,3%), Harmony (-26,6%), Near (-25,1%). La principale raison de la baisse plus importante était un recul après une hausse plus importante. – Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 21 janvier 2022

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Loopring et prédit que l’altcoin est à un point décisif. Le prix du loopring a chuté à la confluence de la moyenne mobile horizontale et quotidienne pendant 200 jours pour la première fois depuis fin octobre.

@AltcoinSherpa, analyste et trader de crypto-monnaie pseudonyme, a prédit une nouvelle baisse du prix NEAR. L’analyste s’attend à ce que le prix baisse à 14 $, afin que les investisseurs puissent continuer à accumuler NEAR.

@rektcapital, analyste et trader, estime qu’il est possible que la domination du Bitcoin augmente puisqu’il a atteint le bas de la structure de coin noir après avoir ralenti pendant des semaines. Si la domination de Bitcoin ne parvient pas à augmenter, l’analyste s’attend à ce que la pression de vente augmente encore dans les altcoins.