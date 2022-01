Le prix du Shiba Inu devrait s’effondrer de 70% alors que le support critique s’affaiblit | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit les baissiers s’effondrer sur un domaine de soutien important.

Le prix SHIB pourrait voir une réaction de piqué du nez plus tard dans la journée si la session américaine voyait des ventes accélérées.

Une cassure en dessous de la SMA de 200 jours pourrait contenir 70 % des pertes avant que de nombreux supports ne soient trouvés.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) continue d’être contrôlé par les baissiers après le rebond du chat mort sur les marchés boursiers hier soir. Avec le Nasdaq clôturant en forte baisse, abandonnant les gains antérieurs, les crypto-monnaies sont entraînées dans une vente massive et les vents contraires baissiers persistent. Attendez-vous à une nouvelle poursuite des tests à la baisse, avec 0,00002576 $, ensuite, et une cassure en dessous de ce niveau ouvrant la possibilité que le prix SHIB soit décimé vers 0,00000655 $ – une dévaluation de 70 %.

Shiba Inu ne tient qu’à un fil avant que l’action des prix ne s’effondre

Le prix du Shiba Inu est dans un vortex avec d’autres actifs du marché financier, après que la session américaine ait vu un revirement à la baisse de 180 degrés. Les séances ASIA PAC et européennes sont également en forte baisse et les actifs à risque sont réduits à tous les niveaux. Cela se reflète dans les crypto-monnaies où une vente a également lieu.

À l’heure actuelle, le prix SHIB descend à 0,00002482 $, un niveau où la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et le niveau de support S1 mensuel se croisent. Cela devrait offrir beaucoup de soutien, mais avec le sentiment actuel du marché si négatif, il n’est pas certain que les investisseurs voudront intervenir et soutenir le commerce. Une cassure inférieure verrait le prix s’arrêter à 0,00001623 $, le support mensuel S2.

Le niveau du S2 n’a cependant aucune pertinence historique, ce qui le rend relativement faible, et le seul niveau clé plus bas semble être de 0,00000607 $, juste au-dessus du support mensuel du S3, et le point de départ d’un retracement de Fibonacci. Selon le déroulement de la session américaine, attendez-vous à ce que cela se produise dans les jours à venir si les marchés entrent en territoire de correction ou même en récession. Le résultat serait SHIB perdant 70% de sa valeur marchande par rapport à l’endroit où il se négocie actuellement.

Graphique journalier SHIB/USD

Assez souvent, les marchés voient une légère hausse après une sombre journée négative comme hier. Les investisseurs commencent à entrer et à acheter des actifs intéressants à prix réduit, et les marchés arrivent enfin à un point où une transaction de réévaluation est effectuée. Cela pourrait être la même chose pour Shiba Inu, avec le SMA de 200 jours tenant bon, soutenant l’action des prix, et une bougie haussière commençant à se former avec un test au SMA de 55 jours autour de 0,00003395 $.