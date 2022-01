La taxation de la cryptomonnaie pourrait dissuader les investisseurs, selon un député du parti au pouvoir thaïlandais | Cryptomonnaie

Le Comité thaïlandais des affaires monétaires, des finances, des institutions financières et du marché financier a organisé une réunion virtuelle pour discuter de divers aspects de la fiscalité crypto.

La députée du parti au pouvoir, Watanya Wongopasi, a publié un résumé de la discussion sur sa page Facebook et a exhorté le département des accises à faire preuve de diligence raisonnable avant d’imposer une taxe sur le marché du trading de crypto.

Lors de la réunion, Paiboon Nalinthrangkurn, président de la Fédération thaïlandaise des organisations du marché des capitaux, a noté qu’une taxe sur le commerce des actions et le commerce des actifs numériques pourrait réduire la liquidité du marché de 40 %. Il a également averti qu’une lourde fiscalité dissuaderait les investisseurs étrangers et les petits investisseurs de faire du commerce.

Yutthana Srisavat, PDG et fondateur d’iTax a proposé un impôt sur les sociétés ou une taxe sur la valeur ajoutée au lieu d’imposer une taxe commerciale. Il a également précisé que la nature décentralisée de la cryptomonnaie rend extrêmement difficile la collecte d’informations sur les acheteurs et les vendeurs, ce qui rend presque impossible la collecte d’informations fiscales.

Le département thaïlandais de l’accise a noté que la majorité de ses efforts ont été axés sur la taxation du marché boursier et qu’il a fait peu de progrès en termes de taxation du commerce de la cryptomonnaie. Cependant, le département a assuré qu’il étudiait attentivement le marché de la cryptomonnaie et que les taxes ne seraient imposées qu’après un examen approfondi.

Chonladet Khemarattana, président de la Thai Fintech Association, a plaidé pour un marché libre pour concurrencer les autres nations. Il a exhorté le gouvernement à surveiller la croissance de l’écosystème crypto à court terme avant de passer à la mise en œuvre de la fiscalité.

La fiscalité crypto est devenue un sujet brûlant en Thaïlande, surtout après que le gouvernement a proposé une taxe de 15 % sur les gains crypto. Plusieurs dirigeants actuels et anciens sont sortis pour mettre en garde contre la proposition, y compris l’ancien dirigeant thaïlandais de la SEC Tipsuda Thavaramara. Comme Cointelegraph l’a rapporté plus tôt, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a chargé le département des revenus d’offrir bientôt des éclaircissements aux investisseurs et au public sur la taxation de la cryptomonnaie.