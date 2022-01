Les six cryptos les moins performants : Vont-ils rebondir ou sont-ils voués à l’échec ? | Cryptomonnaie

Au cours des deux dernières années, les prix de la cryptomonnaie ont augmenté rapidement en raison des taux d’intérêt bas, de l’expansion des bilans des banques centrales et des mesures de relance du gouvernement, selon Morgan Stanley.

Maintenant que la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales ralentissent l’expansion de leur bilan et préparent les marchés à des hausses de taux d’intérêt, les marchés de la cryptomonnaie à effet de levier sont en déclin. De plus, les récentes chutes de prix ont fait perdre l’enthousiasme des investisseurs particuliers.

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie s’élève actuellement à 1,82 billion de dollars, en baisse de 3,4 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique de volume et de capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie par TradingView

Bitcoin se négocie à 38 983 $, en baisse de 8,3 % au cours des sept derniers jours.

Source : TradingView

Vous trouverez ci-dessous les pièces les moins performantes des sept derniers jours, parmi celles ayant une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ou plus.

Boucle (LRC)

Loopring a enregistré les baisses hebdomadaires les plus sévères, en baisse de 33,4 % au cours des sept derniers jours. Au moment d’écrire ces lignes, LRC se négociait à 1 $.

Source : TradingView

LRC est un protocole d’échange et de paiement basé sur le réseau Ethereum qui permet de construire des échanges décentralisés.

À ce jour, sa valeur totale verrouillée (TVL), qui compte tous les dépôts effectués dans les DApps à l’aide de cette crypto-monnaie, s’élève à 397,33 millions de dollars, soit deux fois moins que son pic de 786 millions de dollars le 2 novembre. Cela suggère que LTC perd de son attrait. Son ratio TVL/Market Cap est de 3,66, ce qui indique une surévaluation.

Kadéna (KDA)

Kadena (KDA) a été la deuxième moins performante, en baisse de 25,3 % au cours des sept derniers jours. Au moment d’écrire ces lignes, KDA se négociait à 6,97 $.

Source : TradingView

Fondée par Stuart Popejoy, ancien responsable de la blockchain chez JPMorgan, et Will Martino, responsable technique du comité directeur de la crypto-monnaie de la SEC, Kadena vise à résoudre le plus gros problème d’Ethereum, la congestion du réseau. Comme Ethereum, il permet aux gens de créer des NFT et des contrats intelligents. Contrairement à Ethereum, Kadena propose des transactions sans frais.

En un mois, il a perdu 37 %. Néanmoins, son incroyable croissance annuelle de plus de 4 700 % suggère qu’elle a le potentiel de récupérer et de regagner le terrain perdu.

Ordinateur Internet (ICP)

Internet Computer (ICP) a chuté de 24% en valeur pour la semaine, se négociant à 24,26 $ au moment de la rédaction, ce qui le place également dans le club des perdants hebdomadaires.

L’ordinateur Internet (ICP) alimenté par la blockchain est un réseau public qui permet aux contrats intelligents de fonctionner à la vitesse et à l’échelle du Web tout en aidant à réduire les coûts de calcul.

La crypto-monnaie a chuté depuis son sommet de 750 $ en 2021, ce qui amène les investisseurs à se demander si elle a un potentiel de croissance future.

Source : TradingView

Bien qu’il prétende être la troisième innovation de la blockchain, après Bitcoin et Ethereum, il n’a pas encore démontré de performances comparables. Il semble que le projet se noie dans ses propres ambitions sans se rapprocher de ses objectifs.

Quantité (QNT)

Quant a été lancé en juin 2018 en tant que réseau mondial qui connecte les blockchains et les réseaux sans réduire leur efficacité ou leur interopérabilité. C’est le premier projet à résoudre le problème de l’interopérabilité en créant le premier système d’exploitation blockchain.

Source : TradingView

Quant s’échangeait à 126,75 $ au dernier contrôle, en baisse de 23,4 % au cours de la semaine dernière et de 33,1 % au cours des 30 derniers jours.

Cependant, le prix de QNT est 570 % plus élevé qu’il y a un an et a connu de nombreux mouvements haussiers depuis le début de 2021. Dans cet esprit, il est probable que la crypto-monnaie ait le potentiel de rester un acteur compétitif sur le marché en 2022. , malgré sa faiblesse actuelle.

Dogecoin (DOGE)

Suite au pic initial du tweet de « Dogefather » Musk selon lequel Tesla autoriserait l’utilisation de Dogecoin pour acheter sa marchandise, DOGE est tombé en dessous des niveaux qu’il échangeait avant le tweet. Après avoir affiché une baisse hebdomadaire de 21,6%, Dogecoin se négocie actuellement à 0,1537 $.

Source : TradingView

De nature spéculative, les rendements à court terme des pièces de mème dépendent fortement du flux de nouvelles, ou de son absence.

Maillon de chaîne (LINK)

L’action des prix de Chainlink (LINK) montait en flèche au début de cette année, mais le récent krach a fait subir de lourdes pertes aux investisseurs. Se négociant actuellement à 19,61 $, Chainlink a perdu 20,6 % au cours des sept derniers jours.

Chainlink est une couche d’abstraction blockchain qui rend les contrats intelligents universellement accessibles. En tant que réseau oracle décentralisé, Chainlink interconnecte les chaînes de blocs avec des flux de données externes, des événements et des méthodes de paiement, permettant aux contrats intelligents de devenir la forme dominante d’accord numérique avec des informations critiques hors chaîne.

L’utilité de LINK pour les blockchains est évidente dans sa popularité croissante. Mais le succès de Chainlink peut-il aider à augmenter le prix du jeton ?

Chainlink continue de développer son écosystème, avec des fonctionnalités telles que le jalonnement et le protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) prévu pour 2022.

Malgré ces développements, l’action des prix de Link reste dans les limbes depuis son crash de ATH de 52,70 $ en mai 2021.

Il reste à voir s’il peut récupérer et atteindre une croissance stable.

Source : TradingView

