Dogecoin est une sécurité et sera réglementé, déclare Jim Cramer | Cryptomonnaie

L’animateur de Mad Money, une émission de CNBC, a lancé un avertissement aux détenteurs de Dogecoin. Cramer pense que Dogecoin est une sécurité et qu’il sera bientôt réglementé. Les analystes estiment que le prix du Dogecoin pourrait amorcer une tendance haussière.

Dogecoin pourrait bientôt être réglementé en tant que sécurité

Jim Cramer, l’animateur de l’émission CNBC Mad Money, a suggéré que le but de Dogecoin est de gagner de l’argent pour les échanges de crypto-monnaie. Cramer pense que Dogecoin est une sécurité et qu’il sera bientôt réglementé.

Cramer est un critique connu des crypto-monnaies, avouant qu’ils « jouent sur la psychologie des foules ».

L’hôte de Mad Money a exhorté les investisseurs et les commerçants à être prudents lors de la négociation de la crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu. Cramer a tweeté à propos de Dogecoin :

s’il vous plaît soyez prudent avec Dogecoin… C’est une sécurité. Elle sera réglementée. Nous découvrirons combien il y en a et combien sont créés chaque jour pour gagner de l’argent pour les échanges. – Jim Cramer (@jimcramer) 20 janvier 2022

Billy Markus, le co-fondateur de la crypto-monnaie Dogecoin sur le thème Shiba-Inu, a répondu aux réflexions de Cramer sur le memecoin.

frère, veuillez apprendre comment fonctionne la blockchain. on sait déjà combien il y en a et combien sont créés chaque jour. c’est dans le code public sur la blockchain publique, facilement visible par n’importe qui. — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) 20 janvier 2022

Markus a demandé à Cramer de se renseigner sur Dogecoin et sur le fonctionnement de la blockchain. Dogecoin ne qualifie pas le test Howey, l’affaire de la Cour suprême des États-Unis, pour déterminer si une transaction est admissible en tant que contrat d’investissement. Le memecoin de preuve de travail est une crypto-monnaie similaire au Bitcoin.

Markus explique que Dogecoin n’est pas un titre ; c’est une crypto-monnaie comme Bitcoin. Historiquement, Cramer a critiqué Dogecoin, même à son apogée en avril 2021.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Dogecoin et prédit un renversement de tendance. @RAFAELA_RIGO_, analyste crypto et trader, estime que le prix du Dogecoin pourrait maintenir le support à 0,16 $ et rebondir, entamant une tendance à la hausse.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix du Dogecoin pourrait chuter à 0,09 $.