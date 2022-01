Ether, réservoir d’altcoins avec Bitcoin alors que le récit de découplage part en fumée | Cryptomonnaie

Le récit en développement de l’éther et des crypto-monnaies alternatives, ou altcoins, se découplant du bitcoin dans un environnement macroéconomique défavorable est parti en fumée vendredi alors qu’une vente d’actions et la plus grande crypto-monnaie ont causé d’importants dommages au marché plus large de la cryptomonnaie.

Bitcoin est tombé à un creux de cinq mois de 38 300 $ pendant les heures asiatiques, une baisse de 8 % sur une base de 24 heures.

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a chuté de 10 %, atteignant des creux de près de 2 800 $. Le mouvement convaincant de moins de 3 000 $ a vu certains commerçants réserver des stratégies d’options baissières, a déclaré la plateforme d’analyse des produits dérivés basée en Suisse Levitas.

Alors que le jeton Binance a glissé de 10 %, les jetons natifs de Looping, Yearn Finance, Compound et Aave ont chuté entre 12 % et 15 %, selon les données de CoinDesk. Les surperformants récents tels que FTM de Fantom et ATOM de Cosmos ont chuté de 10% et 5%, respectivement.

Tous les secteurs du marché de la cryptomonnaie, y compris les jeux et le métaverse, se sont négociés dans le rouge et ont subi des pertes plus importantes que le bitcoin.

« Il semble que l’ensemble du marché soit simplement corrélé aux actions maintenant », a déclaré Levitas. « Il sera donc intéressant de voir comment cela évolue, la Réserve fédérale semblant de plus en plus susceptible d’augmenter ses taux plus rapidement. »

L’action des prix indique peut-être que la valeur marchande des crypto-monnaies promettant une monnaie saine et une finance démocratisée dépend fortement de la liquidité centralisée – le programme d’impression de monnaie de la Fed.

Ether et le marché plus large de la cryptomonnaie sont restés relativement résistants après le crash de Bitcoin début décembre à un creux de 42 000 $ alors en deux mois. Cela a amené plusieurs observateurs à appeler une surperformance continue de l’éther à l’approche de 2022.

Les actions jouent les trouble-fête

Bitcoin a commencé à perdre du terrain du jour au lendemain après que le Nasdaq 100 et le S&P 500, riches en technologies, ont effacé les premiers gains et se sont terminés jeudi avec des pertes de plus de 1 %.

« Actuellement, le S&P 500 semble dicter la direction du bitcoin et du marché global de la cryptomonnaie, comme en témoignent les corrélations atteignant de nouveaux sommets. La corrélation de 90 jours de Bitcoin avec le S&P 500 est actuellement à son plus haut niveau depuis octobre 2020 », a publié la note hebdomadaire d’Arcane Research. dit mardi.

Selon Kaiko Research, la corrélation de 30 jours du bitcoin avec le Nasdaq 100 et le S&P 500 a atteint des sommets sur 17 mois à la suite de la tarification des contrats à terme des fonds fédéraux dans quatre augmentations des taux de la Fed pour 2022.

« Nous nous attendons maintenant à CINQ hausses des taux de la Fed cette année », a déclaré David Belle, fondateur de Macrodesiac.com et directeur de la croissance au Royaume-Uni chez TradingView, à CoinDesk dans un chat WhatsApp. Plus tôt cette semaine, Anna Wong, l’économiste en chef des États-Unis pour Bloomberg Economics, a déclaré qu’une augmentation de 50 points de base de la Fed était justifiée lors de la réunion de mars.

Même l’éther, qui est plus associé à la finance décentralisée (DeFi) et aux jetons non fongibles (NFT) qu’au commerce de l’inflation, semble suivre les actions. Selon la société d’analyse de blockchain IntoTheBlock, la corrélation de l’éther sur 30 jours avec le Nasdaq s’est renforcée à 0,86.

Plus de douleur à venir?

La clé d’une reprise durable du prix du bitcoin est une participation institutionnelle renouvelée, qui reste insaisissable.

« Les entrées institutionnelles attendues ne sont toujours pas revenues, et avec ce soutien de 40 000 $ BTC rompu, le marché au sens large a été poussé plus bas », a déclaré Laurent Kassis, expert en fonds négociés en bourse (ETF) crypto et directeur de CEC Capital.

Kassis a ajouté que les perspectives à court terme semblent sombres, les données du marché à terme montrant un potentiel de liquidation supplémentaire des longs – la fermeture forcée de positions haussières en raison d’un manque de marge – ce qui, à son tour, entraîne une baisse plus profonde.

« Il y a encore 100 millions de dollars de longs ouverts, dont la moitié sur l’échange BitMEX que je n’avais pas vu depuis un moment », a déclaré Kassis. « Depuis que BTC a chuté du jour au lendemain, ces positions longues sur l’effet de levier sont appelées sur marge, et ce n’est qu’une question de temps. »