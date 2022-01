Les liquidations de crypto dépassent 700 millions de dollars alors que les altcoins sont touchés par le naufrage de Bitcoin en dessous de 40 000 dollars | Cryptomonnaie

Le bitcoin (BTC) est resté plus bas vendredi après qu’un épisode de volatilité du jour au lendemain a envoyé la plus grande crypto-monnaie à un creux de six mois.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

L’optimisme de 40 000 $ se déroule

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD s’inversait à 38 250 $ après avoir perdu plus de 4 000 $ en heures.

Tournant autour de 39 000 $ au moment de la rédaction, les commerçants étaient sous le choc de la baisse soudaine, qui est survenue juste au moment où BTC avait atteint des sommets sur plusieurs jours, dépassant 43 000 $.

Les liquidations sur toutes les plates-formes de négociation ont donc été, comme on pouvait s’y attendre, importantes. Pour Bitcoin et altcoins combinés, le dénouement des positions sur 24 heures a totalisé 725 millions de dollars, les positions BTC représentant 292 millions de dollars.

La grande majorité des victimes étaient des positions longues, signe que la zone autour de 40 000 $ avait attiré une confiance considérable en tant que ligne de soutien solide.

Tableau des liquidations de crypto. Source : Coinglass

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’expiration des options de vendredi, impliquant un intérêt ouvert de près de 600 millions de dollars, a été considérée comme le principal responsable de l’activation de la volatilité. En revanche, des déclencheurs extérieurs tels que l’interdiction générale proposée par la Russie du commerce et de l’exploitation de la cryptomonnaie semblaient n’avoir que peu ou pas d’impact.

« 42,4-42,7K $ ne pouvaient pas continuer à tenir pour Bitcoin, donc une arme nucléaire vers l’autre côté de la région et, très probablement, une poursuite vers un élan encore plus bas et des creux plus bas -> s’est produit », a expliqué Michaël van de Poppe, contributeur de Cointelegraph. .

Cette décision avait été longue à venir, des analystes plus conservateurs prédisant un retour proche ou même inférieur à 30 000 dollars tout au long du mois de janvier.

Ether revient au support établi

Les altcoins, quant à eux, ont subi un coup sensiblement plus dur avec la chute de Bitcoin.

Sur les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière, les baisses de 10 % étaient monnaie courante et les rebonds limités, seule Terra (LUNA) limitant les pertes à moins de 5 %.

Ether (ETH) est tombé à un support crucial d’environ 2 800 $, le site d’un sommet historique depuis avril dernier, pour plafonner les pertes hebdomadaires à près de 15 %.

Graphique bougie ETH/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView