Bitcoin plonge en dessous de 40 000 $ lors d’une vente massive sur le marché asiatique | Cryptomonnaie

D’autres couches 1 telles que Solana et Cardano ont également été entraînées vers le bas, affichant des baisses de 9% et 10% respectivement.

« Les marchés de la cryptomonnaie sont assis sur un niveau de support critique depuis un certain temps. La faiblesse du marché macro provoque une vente d’actifs à risque. La poursuite de ce sentiment verra probablement le commerce BTC au milieu des années 30 », a déclaré Stack Funds dans un commentaire à CoinDesk.

Selon CoinGlass, il y a eu près de 600 millions de dollars de liquidations au cours des 12 dernières heures. Bitcoin a mené le pack de liquidation à 250 millions de dollars, suivi par Ether à 163 millions de dollars et SOL à 10,9 millions de dollars.

La plus grosse commande de liquidation a eu lieu sur Bitmex dans le cadre du swap perpétuel USDT-bitcoin et a été évaluée à 9,91 millions de dollars.

« Le discours de la ville cette semaine est le dernier bond des rendements obligataires, notamment des bons du Trésor américain, alors que les investisseurs continuent de se positionner pour un calendrier de resserrement accéléré. Le marché prévoit désormais au moins 4 hausses de taux cette année, avec la probabilité d’un Bien que de nombreux titres se soient concentrés sur les rendements nominaux, c’est la récente flambée des rendements réels qui compte le plus à notre avis, en particulier pour les actifs non générateurs de revenus comme le bitcoin et l’or », ont-ils écrit.