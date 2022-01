La SEC rejette la demande de SkyBridge pour l’ETF Bitcoin au comptant en raison de problèmes de manipulation du marché | Cryptomonnaie

La SEC américaine a rejeté une autre application spot Bitcoin ETF, déclarant qu’elle n’avait pas satisfait à certaines exigences.

L’agence de régulation a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant au manque de ressources dédiées à la prévention des actes de manipulation.

Le prix du bitcoin a glissé de 9 % pour atteindre un creux de 39 262 $ après le rejet.

La Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin sur le marché au comptant de First Trust Advisors et SkyBridge. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a déclaré que l’ETF n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences visant à prévenir les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs.

Un autre spot Bitcoin ETF est rejeté

Skybridge Capital, dirigé par l’ancien directeur des communications de la Maison Blanche Anthony Scaramucci, espérait auparavant faire approuver l’application Bitcoin ETF d’ici la fin de l’année dernière. La SEC a été réticente à approuver un ETF BTC au comptant en raison de craintes de manipulation potentielle des prix sur le marché des crypto-monnaies.

La SEC a récemment rejeté un changement de règle autorisant la cotation et la négociation des actions First Trust SkyBridge Bitcoin ETF Trust, citant des raisons similaires pour désapprouver les ETF BTC au comptant dans le passé.

Le régulateur des valeurs mobilières a prolongé sa période d’examen à deux reprises pour décider d’approuver ou de désapprouver le changement de règle proposé en juillet et novembre avant que la décision finale ne soit prise le 20 janvier. ) en mars de l’année dernière.

L’agence a en outre expliqué que le NYSE ne satisfaisait pas aux exigences d’inscription d’un produit financier en vertu de l’Exchange Act, car les bourses qui cherchent à inscrire un ETF Bitcoin devraient avoir un « accord complet de partage de surveillance avec un marché réglementé de taille significative lié ». aux actifs BTC sous-jacents ou de référence.

Le prix du Bitcoin plonge de 9%

Le prix du bitcoin a chuté de manière significative suite au rejet de l’ETF SkyBridge BTC par la SEC, atteignant un creux de 39 262 $. Un canal parallèle descendant s’est formé sur le graphique de 4 heures et la principale crypto-monnaie teste la fiabilité du support à la limite inférieure du modèle de graphique dominant.

Le prix du bitcoin pourrait se consolider dans les limites du modèle technique en vigueur, mais si la pression de vente continue d’augmenter, la crypto-monnaie phare pourrait chuter vers le niveau d’extension de Fibonacci de 127,2 % à 37 702 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Si les haussiers parviennent à inverser la période de sous-performance, le prix du Bitcoin fera face à une résistance au niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % à 40 375 $ avant d’atteindre le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % à 41 300 $, coïncidant avec la limite médiane du schéma technique directeur.