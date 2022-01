Le prix de Solana doit récupérer les pertes récentes ou SOL chutera de 35 % | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a creusé profondément dans la zone de demande de 115,51 $ à 144,70 $ après le crash flash du 20 janvier.

Malgré la récente vente, SOL peut atténuer les perspectives baissières en récupérant au-dessus de 135,71 $.

Un swing bas en dessous de 115,51 $ créera un bas plus bas, déclenchant un crash de 35% à 78,76 $.

Le prix de Solana a connu un effondrement le 20 janvier, franchissant deux barrières cruciales. Cependant, SOL n’a pas créé de creux plus bas dans une perspective de temps élevé, ce qui suggère que les acheteurs empêchent une nouvelle baisse.

Prix ​​Solana au point de départ ou d’arrêt

Le prix de Solana a chuté de 16 % en 24 heures, ce qui l’a fait traverser la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 140,54 $ et le niveau de support hebdomadaire à 135,71 $. Fait intéressant, cette évolution a été amortie par l’élan haussier depuis que le crash s’est produit dans une zone de demande quotidienne qui s’étend de 115,51 $ à 144,70 $.

Une ventilation de ladite zone de demande pour créer un chandelier quotidien proche en dessous de 115,51 $ créera un creux plus bas dans une perspective de temps élevé, indiquant que le prix veut baisser. Cependant, le prix de Solana se situe actuellement dans cette zone de demande et a une chance de se redresser.

Un chandelier quotidien proche du niveau de support hebdomadaire à 135,71 $ et de préférence au-dessus du SMA de 200 jours à 140,54 $ indiquera une résurgence des acheteurs et indiquera que SOL pourrait retester le SMA de 50 jours coïncidant avec la zone d’approvisionnement quotidienne, s’étendant de 169,79 $ à 179,19 $. , constituant une avance de 33 %.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Solana produit un chandelier quotidien proche en dessous de 115,51 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Cette évolution suggérera qu’une perspective baissière est en jeu et ouvrira la voie à un crash de 35% vers la prochaine zone de demande quotidienne qui s’étend de 65,91 $ à 78,76 $.