Litecoin s’est écrasé contre la résistance alors que LTC s’effondre vers des creux de six mois | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a tenté de mettre fin à la tendance baissière actuelle.

La résistance critique a empêché tout nouvel élan vers le haut.

Les traders pourraient faire chuter le Litecoin à 70 $.

Le prix du litecoin continue de baisser, menaçant de créer de nouveaux plus bas sur six mois, dépassant peut-être même les plus bas de 2021.

Le prix du litecoin positionné pour une baisse de 40%, prolongeant la perspective baissière

L’action des prix du litecoin pourrait bientôt inciter un grand nombre de vendeurs encore à l’écart à s’engager enfin dans des positions courtes. Les acheteurs ont tenté d’arracher le contrôle des mains de l’traders en ciblant simultanément une clôture au-dessus des quotidiens Tenkan-Sen et Kijun-Sen. Un tel succès déclencherait ce qui pourrait être la première étape d’une nouvelle tendance haussière. Cependant, les traders ont échoué et LTC a vendu.

Si le prix du Litecoin a clôturé au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, le prochain niveau de résistance d’Ichimoku n’apparaîtra qu’au bas du Cloud (Senkou Span A) à 165 $. Ainsi, un passage à 165 $ serait le premier test du nuage Ichimoku depuis son apparition en dessous le 5 décembre 2021.

Les acheteurs recherchaient un passage à 165 $ qui pousserait probablement l’indice de force relative au niveau 70. L’indice de force relative est dans des conditions de marché baissier, avec des niveaux de surachat à 55 et 65. LTC était juste en dessous du premier niveau de surachat de 55. Si le prix du litecoin augmentait et déplaçait le RSI à 70, alors l’indice de force relative aurait probablement converti en conditions de marché haussier, les niveaux de surachat passant à 80 et 90.

Le fait que le prix du litecoin était si près d’achever le premier retournement véritablement haussier en six mois continuera de peser sur toute future participation haussière.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo LTC/USD

Étant donné que le prix de Litecion reste inférieur au nuage Ichimoku, le biais reste baissier, les vendeurs gardant toujours le contrôle. Une clôture en dessous du niveau de 120 $ invaliderait toute perspective corrective haussière à court terme.

Les zones de support de Litecon sont presque inexistantes en dessous de 120 $, avertissant d’un mouvement de capitulation vers le retracement de Fibonacci à 100% si le support n’entre pas.