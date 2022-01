Le test du portefeuille crypto Robinhood est en direct : 1 000 utilisateurs peuvent désormais retirer | Cryptomonnaie

La plate-forme populaire de négociation d’actions et de crypto permettra des retraits de crypto à un nombre limité d’utilisateurs qui se sont inscrits au programme de liste d’attente de portefeuille crypto.

La plate-forme d’investissement de détail en ligne Robinhood a publié son portefeuille crypto tant attendu pour les tests bêta qui permettra enfin aux utilisateurs de retirer la cryptomonnaie de la plate-forme.

Les 1 000 premiers utilisateurs qui se sont inscrits sur la liste d’attente pour les « portefeuilles » sont éligibles pour participer aux tests bêta. Les testeurs de portefeuilles pourront retirer des cryptos d’une valeur allant jusqu’à 2 999 $ sur un maximum de 10 transactions au total par jour.

Robinhood est une plate-forme de services financiers soutenue par Citadel Securities qui propose des opérations sur actions et crypto. Les utilisateurs acheteurs de crypto de Robinhood attendent la sortie des portefeuilles depuis le milieu de 2021, lorsque la liste d’attente a été créée pour la première fois. Le dernier décompte public des inscriptions à la liste d’attente révélé par Brown s’élevait à 1,6 million en novembre, soit environ 7% de sa base d’utilisateurs totale.

Alors que la limite actuelle de testeurs est plafonnée à 1 000, la société prévoit de porter le plafond à 10 000 d’ici mars. Une annonce du 20 janvier de Robinhood a déclaré que :

Les bêta-testeurs nous aideront à tester les fonctionnalités de base et fourniront des commentaires critiques pour informer la version finale du produit.

Les testeurs de portefeuilles devront effectuer une identification Know-your-customer (KYC) s’ils ne sont pas des utilisateurs existants de Robinhood et utiliser une application d’authentification à deux facteurs.

Christine Brown, COO de Robinhood, a tweeté aujourd’hui que pendant que le programme bêta est en cours, la société travaillera « pour finaliser les flux d’envoi et de réception et ajouter de délicieuses expériences de numérisation QR, un historique des transactions amélioré et une prise en charge de l’explorateur de blocs ».

Pendant toute la durée du programme bêta, nous nous efforcerons de finaliser les flux d’envoi et de réception et d’ajouter de délicieuses expériences de numérisation QR, un historique des transactions amélioré et une prise en charge de l’explorateur de blocs afin que vous puissiez voir vos transactions en chaîne, et plus encore ! https:/ /t.co/db5afxwQWx — Christine (Hall) Brown (@christine_hall) 20 janvier 2022

Jusqu’à la sortie de Wallets, toute crypto achetée sur la plate-forme ne pouvait être ni retirée ni stockée en privé, ce qui en faisait essentiellement une transaction crypto de nom uniquement.

Maintenant, cependant, la division crypto en pleine croissance de Robinhood commence à ressembler à un échange de crypto à part entière qui, selon la société, « connectera pleinement les détenteurs de crypto Robinhood à l’écosystème plus large de la blockchain pour la toute première fois ».

Beaucoup de ses commerçants préfèrent Dogecoin (DOGE) comme pièce de monnaie de choix. DOGE représentait 41 % du chiffre d’affaires total de Robinhood au deuxième trimestre 2021 et 19 % au troisième trimestre. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la société listera Shiba Inu (SHIB) puisque le co-fondateur de Robinhood, Vlad Kardapoltsev, a récemment commenté le nombre croissant de détenteurs de jetons SHIB.

Brown a déclaré que l’inscription de SHIB dépendrait de la faisabilité réglementaire.

Le cours de l’action Robinhood (HOOD) est tombé à un creux historique de 13,50 $ après les heures de négociation.