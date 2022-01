First Mover Asia: Bitcoin, Altcoins montent puis descendent | Cryptomonnaie

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière chute en dessous de 41 000 $ après avoir augmenté plus tôt dans la journée.

Mouvements du marché : la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière est inférieure à 41 000 USD ; l’éther et d’autres altcoins majeurs chutent également.

Avis du technicien : les conditions de survente attirent les acheteurs de bitcoins à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 40 882 $ -2,2 %

Éther (ETH) : 3 024 $ -2,8 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME +4,7% Plate-forme de contrat intelligente

Principaux perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC −6,5 % Plate-forme de contrat intelligente Filecoin FIL −4,8 % L’informatique Stellar XLM −3,7 % Plate-forme de contrat intelligente

Les classifications sectorielles sont fournies via la norme de classification des actifs numériques (DACS), développée par CoinDesk Indices pour fournir un système de classification fiable, complet et standardisé pour les actifs numériques. Le CoinDesk 20 est un classement des plus grands actifs numériques en volume sur les échanges de confiance.

Marchés

S&P 500 : 4 482 $ -1,1 %

DJIA : 34 715 $ -0,8 %

Nasdaq : 14 154 $ -1,3 %

Or : 1 839 $ + 0,05 %

Mouvements du marché

Après avoir bondi de plus de 43 000 $ pendant une courte période, le bitcoin a chuté en dessous de son point de départ il y a 24 heures. Ether et les plus grands altcoins par capitalisation boursière ont également augmenté de manière prometteuse avant de retomber.

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait à moins de 41 000 $, l’éther était tombé en dessous de 3 100 $ et 19 des 20 plus grands altcoins par capitalisation boursière étaient dans le rouge.

Les mouvements à la baisse reflétaient le pessimisme persistant à l’égard de l’économie et de la hausse des taux d’intérêt, et reflétaient un sentiment baissier environ une fois, les actions technologiques de haut vol. Après une vente tardive d’actions, l’indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a chuté de 1,1 % pendant les heures de négociation aux États-Unis. Le S&P 500 a chuté de la même manière.

Joe DiPasquale, PDG du fonds crypto BitBull Capital, a déclaré que les investisseurs étaient initialement optimistes à propos d’une étude de la Réserve fédérale américaine sur un dollar numérique. « Toute nouvelle provenant de telles sources officielles confère une crédibilité à la cryptomonnaie, et cette crédibilité entraîne une augmentation de la demande », a déclaré DiPasquale.

Il a attribué la récente tendance à la baisse des marchés de la cryptomonnaie « à une demande plus faible et à une certaine saisonnalité ». « Janvier est historiquement un mois mou », a-t-il déclaré. « J’espère donc que, dans les prochaines semaines, il y aura une augmentation de l’activité et de la demande. . »

L’avis du technicien

Le graphique des prix de Bitcoin sur quatre heures montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) tentent d’inverser une tendance baissière à court terme sur les graphiques.

Au cours des deux dernières semaines, l’évolution des prix s’est ancrée autour du niveau de support de 40 000 $, là où les acheteurs sont intervenus avant la hausse des prix d’octobre.

Pourtant, la crypto-monnaie pourrait faire face à une résistance autour de 45 000 $ à 48 000 $ alors que les signaux intrajournaliers approchent du territoire de surachat.

La moyenne mobile sur 100 jours sur le graphique de quatre heures est en baisse, indiquant une tendance à la baisse des prix au cours du mois dernier. Une cassure décisive au-dessus de 43 000 $ pourrait signaler un changement de tendance positif sur les graphiques intrajournaliers.

Sur le graphique journalier, le bitcoin semble être survendu, bien que dans une tendance baissière qui a commencé en novembre. Cela signifie que la hausse pourrait être limitée compte tenu de la baisse de la dynamique à long terme.

Événements importants

Ventes de maisons neuves par l’Association australienne de l’industrie du logement (décembre)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail au Royaume-Uni (décembre MoM/YoY)

20h30 HKT/SGT (12h30 UTC) : Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

23 h HKT/SGT (15 h UTC) : Confiance des consommateurs de la Commission européenne – préliminaire (janv.)