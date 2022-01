Decentraland détient un soutien mais MANA peut revenir à 2 $ | Cryptomonnaie

Le prix décentralisé trouve des acheteurs proches d’un niveau de support critique.

Les acheteurs de jeudi ont ramené MANA à l’ouverture d’hier.

Les pertes d’hier se sont effacées avec le retour d’un sentiment positif, mais les risques baissiers demeurent.

L’action décentralisée des prix est, à l’heure actuelle, très indécise. Cependant, alors que les perspectives globales sont baissières – en particulier au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, il est prouvé qu’un revirement à la hausse pourrait se produire bientôt. Maintenir le niveau de 2,50 $ comme support est la clé de tout rallye soutenu à la hausse.

Le prix de Decentraland est toujours baissier, mais une cassure haussière pourrait commencer à tout moment

Le prix Decentraland a deux configurations avec de solides probabilités de devenir des transactions rentables – une longue et une courte. Une configuration longue hypothétique avec un ordre d’achat stop à 3,80 $, un stop loss à 3,20 $ et un objectif de profit à 5,80 $. Le commerce est basé sur la cassure simultanée au-dessus de la ligne de tendance supérieure d’un triangle descendant et de la ligne de tendance du marché baissier. Si MANA atteint l’entrée, il convertit le graphique Point et Figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases en un marché haussier.

La configuration hypothétique des échanges longs représente une récompense/risque de 3,33:1 avec un objectif de profit implicite de 57 % à partir de l’entrée. Cependant, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit généré après le déclenchement de l’entrée. Cette longue idée est invalidée si le prix Decentraland tombe à 2,40 $.

MANA/USD $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

Il existe une configuration courte forte mais de plus en plus improbable pour le prix Decentraland basée sur une cassure anticipée du triple fond. L’entrée courte théorique est un ordre de vente stop à 2,60 $, un stop loss à 3,00 $ et un objectif de profit à 1,40 $. L’idée courte est une récompense/risque de 3: 1 avec un peu plus de 40% de gain projeté à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases peut être trop grand pour cette configuration commerciale, donc une piste à deux cases serait la plus appropriée.

MANA/USDT $1.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée courte est invalidée si l’entrée longue se déclenche en premier.