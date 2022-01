Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Dogecoin et Bitcoin – American Wrap 20 janvier | Cryptomonnaie

Facebook et Instagram rejoignent la manie NFT

Les NFT ont explosé en popularité en 2021, poussant Meta à offrir aux utilisateurs la possibilité de créer, d’afficher et de vendre des objets de collection numériques et de l’art sur ses plateformes de médias sociaux. Meta développe la fonctionnalité pour permettre à la base d’utilisateurs de plusieurs milliards de se plonger dans les NFT.

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos a atteint le fond du marché, mais la tendance à la baisse n’est pas complètement interrompue

L’action des prix du Bitcoin a été en retrait pendant la majeure partie de la semaine, ainsi que la plupart des crypto-monnaies. Les investisseurs s’inquiètent du resserrement de la politique monétaire de la FED et des tensions géopolitiques qui pourraient risquer de dégénérer en une guerre à grande échelle, comme entre les États-Unis et la Russie, l’Europe étant prise au milieu. Bitcoin ce matin semble prêt à commencer à construire un plancher, avec 44 088 $ en vue comme objectif de profit à court terme. Pour Ethereum, une histoire similaire et plus claire se déroule où 3 018 $ tiennent comme plancher, avec le pivot de support mensuel S1 et plus à la hausse vers l’intersection entre la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et la ligne de tendance descendante rouge. Pour Ripple, les vents contraires pèsent davantage sur l’action des prix XRP qui fait une cassure en dessous de la ligne de tendance ascendante à court terme. Les traders sont repoussés contre cette même ligne de tendance ce matin, dans un piège à traders ciblant 0,88 $ à la hausse.

Le prix du Dogecoin envisage des gains de 30% alors que les traders DOGE mettent fin au retracement

Le prix Dogecoin a vu trois tendances haussières majeures faire face à un blocage autour du même obstacle. Le rallye le plus récent n’a pas réussi à franchir cette barrière, entraînant une forte correction. Ledit retracement semble avoir trouvé un plancher de support stable, indiquant un retournement.