Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos a atteint le fond du marché, mais la tendance à la baisse n’est pas complètement interrompue | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est sur la bonne voie pour atteindre 39 780 $, mais semble construire un petit plancher alors que le RSI touche le fond.

L’action des prix d’Ethereum rebondit sur 3 018 $ et semble prête à amorcer une inversion mineure vers 3 391 $.

Les traders XRP pourraient être piégés alors que les traders font demi-tour et se tiennent prêts à revenir au-dessus de la ligne de tendance ascendante.

L’action des prix du Bitcoin a été en retrait pendant la majeure partie de la semaine, ainsi que la plupart des crypto-monnaies. Les investisseurs s’inquiètent du resserrement de la politique monétaire de la FED et des tensions géopolitiques qui pourraient risquer de dégénérer en une guerre à grande échelle, comme entre les États-Unis et la Russie, l’Europe étant prise au milieu. Bitcoin ce matin semble prêt à commencer à construire un plancher, avec 44 088 $ en vue comme objectif de profit à court terme. Pour Ethereum, une histoire similaire et plus claire se déroule où 3 018 $ tiennent comme plancher, avec le pivot de support mensuel S1 et plus à la hausse vers l’intersection entre la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours et la ligne de tendance descendante rouge. Pour Ripple, les vents contraires pèsent davantage sur l’action des prix XRP qui fait une cassure en dessous de la ligne de tendance ascendante à court terme. Les traders sont repoussés contre cette même ligne de tendance ce matin, dans un piège à traders ciblant 0,88 $ à la hausse.

Le prix du bitcoin voit le RSI toucher le fond alors que les traders restent pour l’entrée lorsque les vents arrière s’accélèrent

Le prix du Bitcoin (BTC) a vu les traders repoussés à 44 088 $ lorsqu’une attaque ci-dessus a été rejetée et l’action des prix a été poussée à la baisse, vers 39 780 $. Cependant, les traders se tiennent debout et traînent pour sauter dans le train Bitcoin une fois qu’il décolle, les marchés mondiaux secouant enfin les vents contraires qui font la une des journaux cette semaine. La preuve en est dans l’indice de force relative (RSI), qui continue de planer en dessous de 40 et montre que les acheteurs sont présents et achètent dans de courtes baisses au fur et à mesure qu’elles surviennent.

Une fois que les marchés mondiaux décolleront et que les contrats à terme européens et américains pourront enregistrer des gains, cela pourrait ouvrir la porte à un retournement rapide à la hausse. Les crypto-monnaies pourraient bénéficier d’un effet d’entraînement où les investisseurs achèteront des crypto-monnaies qui se négocient à des creux quasi mensuels, voire trimestriels. Dans un tel scénario, le RSI dépasserait 50 et attirerait plus d’investisseurs, le prix du Bitcoin étant pressé vers le haut vers 44 088 $ – et 50 019 $ où le SMA de 55 jours reviendrait au-dessus du SMA de 200 jours, formant une croix dorée, le meilleur haussier signal de devoir amorcer une solide tendance haussière à plus long terme.

Graphique journalier BTC/USD

Cependant, toute hausse pourrait toujours constituer une fausse cassure et voir le prix du Bitcoin former un faux fond. Le prix du bitcoin pourrait alors franchir le faux fond et toucher la base à 39 780 $ et même baisser à mesure que l’élan baissier s’accélère, atteignant 36 709 $. Si les vents contraires commencent à peser davantage avec, par exemple, la Russie entamant une guerre ou les actions américaines entrant en territoire de correction, le prix du Bitcoin pourrait revenir à 34 000 $, le niveau de support mensuel S2 étant un élément stoppant la tendance à la baisse.

Ethereum s’attaque aux traders et tente de dépasser le plus haut d’hier

Le prix de l’Ethereum (ETH) est légèrement différent de celui du Bitcoin. Il n’y a pas de creux ici, mais plutôt un rebond sur un plancher technique d’environ 3 018 $, composé du niveau de support S1 mensuel et d’un niveau de support historique. La hausse semble prometteuse et se reflète dans le RSI, qui subit une réaction haussière instinctive, indiquant que la demande des acheteurs dépasse celle des vendeurs.

Tant que le prix de l’ETH peut prospérer grâce aux vents favorables sur les marchés mondiaux, il pourrait aller jusqu’à la fin de la semaine de négociation avec des gains qui amèneraient le prix de l’ETH vers 3 391 $ dans la première phase. Bien que dans l’ensemble Ethereum soit toujours dans une tendance baissière, l’action des prix serait très proche de la ligne de tendance descendante rouge et de l’intersection SMA de 200 jours à 3 490 $. Cela préparerait le terrain pour qu’Ethereum sorte de la tendance à la baisse soit le week-end, soit au début de la semaine prochaine si les marchés mondiaux peuvent continuer à s’appuyer sur le passage au risque.

Graphique journalier ETH/USD

Cependant, des gros titres négatifs pourraient facilement briser toute poussée de croissance fragile qui semble émerger au cours de la séance de négociation d’aujourd’hui, que ce soit à partir des données économiques, des nouvelles géopolitiques ou du resserrement monétaire. Une chute vers 3 018 $ serait la première réaction avec une pression croissante pour un plongeon vers 2 695 $, car le niveau de 3 000 $ contiendra beaucoup de stop loss qui seront déclenchés lors de la vente. Cela pourrait entraîner une action supplémentaire sur les prix de Grimm pour l’ETH dans les jours à venir après la pause en dessous de 3 000 $.

Le prix XRP a des traders qui tentent d’effectuer un piège à traders avec un demi-tour jusqu’à 0,84 $

Ripple (XRP) a vu une cassure et clôturer sous la ligne de tendance ascendante verte, ce qui n’a pas aidé les haussiers à plaider en faveur d’une entrée à la hausse. Bien que le RSI remonte aujourd’hui et voit les investisseurs entrer en grand nombre au fur et à mesure qu’ils vendent, le volume est dépassé par le volume d’achat, ce qui fait grimper le prix. Attendez-vous à une cassure au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte une fois que la session américaine aura gagné en traction.

Les traders XRP devraient jouer cela en deux phases. Le premier verrait le prix percer la formation du fanion et 0,78 $. Ce terrain pourrait être couvert vendredi, avec 0,84 $ réalisable avant le week-end. Si le prix du XRP venait à dépasser ce pivot mensuel et que le SMA de 55 jours arrivait à ce niveau, cela mettrait les haussiers aux commandes lundi lorsque les marchés s’ouvriraient à la hausse et que l’action des prix pourrait être portée à 0,88 $.

Graphique journalier XRP/USD

Comme l’un des principaux événements vitaux de la semaine prochaine sera la décision sur les taux de la FED, de nombreux acteurs du marché voudront rester en dehors des marchés jusqu’à la fin de la réunion. Attendez-vous à ce que les haussiers fassent face à la résistance des baissiers autour de 0,78 $ avec de bonnes chances qu’ils soient rejetés là-bas, et voient le prix retomber vers 0,70 $. Comme cette zone n’a été testée que sur de faibles volumes, attendez-vous à ce que cette vente se poursuive vers 0,62 $ ou même 0,59 $, le niveau de support mensuel S1 attrapant tous les couteaux qui tombent, comme cela s’est produit le 04 décembre.