Le prix de Solana permet aux traders d’entrer sur un double support avant une cassure massive | Cryptomonnaie

Le prix de Solana passe en dessous du SMA de 200 jours mais semble prêt à être repris par les traders.

Le RSI de SOL voit une réaction haussière instinctive alors que les gains sont comptabilisés.

Alors que les marchés tentent de conserver les gains de la semaine, attendez-vous à ce que les vents favorables renforcent le sentiment, attirant davantage vers le rallye.

L’action des prix de Solana (SOL) s’est estompée vers 131 $ après avoir été rejetée à 160 $, les traders étant incapables d’atteindre de nouveaux sommets. La récente cassure de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours semble avoir été reprise par les investisseurs. Une fenêtre d’entrée existe sous le SMA de 200 jours, le double support à 130,70 $ avec le plus bas d’octobre et le pivot de support mensuel S1, qui s’alignent tous les uns sur les autres. Cette zone crée un point d’entrée parfait pour les traders avec des pertes d’arrêt cachées en dessous du niveau de 130,70 $ et un objectif de hausse d’au moins 200 $ à moyen terme.

Les traders de Solana se préparent pour un objectif de prix à moyen terme de 200 $

Le prix de Solana a fait un léger rebond de chat mort à 130,70 $ la semaine dernière après avoir été rejeté à 160 $. Avec la cassure sous la ligne de tendance ascendante verte et le SMA de 200 jours, une fenêtre d’opportunité s’offre désormais, avec la double barrière comme support à 130,70 $. Le fait que les haussiers et les investisseurs marchent sur le train SOL se montre dans l’indice de force relative (RSI) avec un petit coup de pouce à la hausse, loin de la barrière de survente.

De cette façon, les investisseurs SOL se prépositionnent pour une tendance haussière alors que les marchés mondiaux tentent de se débarrasser du sentiment négatif de cette semaine. Attendez-vous à un rendement au-dessus de la ligne verte de tendance ascendante si les investisseurs restent les bras croisés et ne se replient pas de manière préventive. Cela signalerait aux traders mis à l’écart de s’engager car l’élan est là pour une autre hausse vers 160 $. Au-delà de cela, ils devraient couvrir le terrain vers 195 $ où SOL pourrait sortir complètement de la tendance baissière et ajouter le SMA de 55 jours et le pivot mensuel comme éléments de soutien à leur arsenal haussier.

Graphique journalier SOL/USD

Le risque à la baisse pour SOL vient des traders attendant trop longtemps une entrée et voulant acheter trop près du niveau de 130,70 $. Cela pourrait endiguer une pause et rendre les investisseurs hésitants à entrer, donnant aux baissiers un billet gratuit pour pousser l’action des prix vers 120 $. Avec cela, les traders et les investisseurs voudraient attendre la prochaine meilleure entrée, qui n’est qu’à 58,84 $, à des kilomètres, et le S2 à 89 $ comme point d’ancrage plus intermédiaire pour une entrée.