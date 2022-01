Crypto.com publie un rapport de sécurité après que les utilisateurs ont perdu 34 millions de dollars | Cryptomonnaie

Crypto.com a partagé un rapport d’enquête sur l’incident de sécurité qui a touché 483 utilisateurs sur l’échange.

Les retraits non autorisés via une violation de l’infrastructure d’authentification à 2 facteurs ont entraîné une perte de 34 millions de dollars.

L’échange a remboursé les utilisateurs concernés et a publié un rapport décrivant les détails de l’incident.

Les régulateurs n’ont pas encore atteint l’échange pour obtenir des détails sur la violation de la sécurité, le PDG est prêt à proposer des rapports.

Crypto.com a subi un incident de sécurité, où les utilisateurs ont perdu 34 millions de dollars en Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies. L’échange a remboursé les utilisateurs et publié un rapport sur l’incident.

400 utilisateurs ont perdu des fonds dans un incident de sécurité sur l’échange Crypto.com

Crypto.com a terminé l’enquête et publié un rapport sur l’échec de son infrastructure d’authentification à 2 facteurs et les retraits non autorisés. L’échange a révélé que 400 comptes avaient subi la faille de sécurité, et le PDG Kris Marszalek est prêt à partager les rapports avec les régulateurs.

Le prix de Crypto.com (le jeton natif de l’échange Crypto.com) a augmenté après la publication d’un rapport d’enquête. Mardi, les utilisateurs de Crypto.com ont signalé la perte de fonds lorsque les crypto-monnaies ont été effacées de leurs comptes.

Le PDG Marszalek a confirmé que tous les clients ont été remboursés. Crypto.com a réorganisé son infrastructure d’authentification à 2 facteurs pour lutter contre de telles failles de sécurité à l’avenir. Les régulateurs n’ont pas encore contacté la bourse, car l’équipe reste prête à partager les détails de la violation de la sécurité, de la perte de fonds et de leur rétablissement.

Le prix de Crypto.com avait chuté en réponse à l’annonce de la faille de sécurité. Depuis la publication du rapport et l’assurance du PDG Marszalek que de nouvelles mesures sont mises en œuvre, il y a eu une reprise du prix du jeton natif.

@DaCryptoGems, un analyste de crypto-monnaie pseudonyme, a évalué la tendance des prix de Crypto.com. L’analyste a prédit que le jeton pourrait confirmer le double fond avant que le prix ne brise la tendance à la baisse et ne commence une nouvelle tendance à la hausse.