Les trois raisons de la détérioration de la solvabilité du détenteur de Bitcoin El Salvador | Cryptomonnaie

Lorsque El Salvador a adopté Bitcoin comme cours légal en septembre, cette décision a été accueillie avec enthousiasme par la communauté crypto, beaucoup prédisant un changement dans la fortune de la nation criblée de dettes.

Cinq mois plus tard, la perception du crédit souverain du pays est quatre fois pire qu’elle ne l’était.

Le swap sur défaillance de crédit (CDS) à cinq ans d’El Salvador a plus que quadruplé pour atteindre 1 800 dollars depuis début septembre, selon les données de Bloomberg partagées avec CoinDesk par Marc Ostwald, économiste en chef et stratège mondial chez ADM Investor Services International (ADMISI). Les swaps sur défaillance de crédit mesurent le coût de l’assurance contre le défaut de paiement d’un pays sur ses emprunts à tout moment au cours d’une période donnée.

« Le CDS de Salvador vous dit qu’un défaut est attendu à un moment donné », a déclaré Charlie Morris, CIO chez ByteTree Asset Management. Mercredi, le CDS du pays était le deuxième plus élevé d’Amérique latine, derrière l’Argentine.

Alors que plusieurs observateurs traditionnels du marché n’ont pas tardé à dénoncer la décision prétendument utopique d’El Salvador d’adopter le bitcoin comme monnaie légale et d’investir dans la principale crypto-monnaie comme raison de la flambée des CDS du pays, le virage belliciste de la Réserve fédérale américaine semble également avoir joué un rôle. rôle.

L’adoption du Bitcoin comme monnaie légale

Le CDS à cinq ans a presque triplé pour passer de 400 $ à 1 100 $ après l’entrée en vigueur de la loi salvadorienne sur le bitcoin le 7 septembre, ouvrant la voie aux citoyens pour payer des impôts en bitcoin et utiliser la crypto-monnaie comme moyen d’échange dans un mouvement qui avait attiré les critiques du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale lorsqu’il a été proposé.

Le saut reflétait probablement la crainte que les négociations du pays avec le FMI pour un programme de prêt de 1 milliard de dollars échoueraient, et incluait une plus grande probabilité d’un défaut éventuel. Depuis lors, il n’y a eu que peu ou pas de progrès dans les pourparlers avec le FMI sur un remboursement de dette de 800 millions de dollars dû en janvier 2023. L’obligation se négociait à plus de 78 cents par dollar, offrant un rendement de plus de 35 %.

« Ce qu’ils [El Salvador] pourrait avoir à se soucier de savoir si le FMI viendra avec un renflouement ou non en raison de son adoption du BTC », a déclaré David Belle, fondateur de Macrodesiac.com et directeur de la croissance au Royaume-Uni chez TradingView, à CoinDesk dans un chat WhatsApp.

La baisse des prix du Bitcoin

Depuis la mi-novembre, le CDS à cinq ans d’El Salvador a bondi à 1 800 dollars, tandis que le prix du bitcoin a chuté de près de 40 % par rapport à des records de près de 69 000 dollars.

Les perspectives de crédit du pays sont désormais exposées aux fluctuations des prix du bitcoin, car le pays détient plus de 1 300 BTC et prévoit d’émettre cette année une obligation bitcoin de 1 milliard de dollars sur 10 ans. Bukele a été un acheteur constant au cours des deux derniers mois, signe de confiance dans les perspectives à long terme de la crypto-monnaie.

« Les avoirs du gouvernement en Bitcoins ajoutent certainement au portefeuille de risques », a déclaré mercredi à Bloomberg Jaime Reusche, analyste de l’agence de notation Moody’s. « Le trading de Bitcoin est assez risqué, en particulier pour un gouvernement qui a été aux prises avec des pressions de liquidité dans le passé. »

Selon Moody’s, la valeur des avoirs en bitcoins d’El Salvador a chuté d’environ 10 millions de dollars, et de nouveaux achats amplifieraient le risque. Morris de ByteTree prévoit une nouvelle hausse du CDS si la course baissière du bitcoin se poursuit, mais s’attend à peu de répit même si le bitcoin se renforce car « El Salvador a perdu des amis au FMI ».

La demande pour l’obligation bitcoin pourrait être tiède si la crypto-monnaie reste dans les griffes des baissiers. En effet, les rendements offerts par l’obligation sont liés au prix du bitcoin.

Alors que Blockstream voit le rendement annualisé de l’obligation crypto atteindre 146% la 10e année, la performance est conditionnelle à ce que le bitcoin se rallie à 1 million de dollars au cours des cinq prochaines années. C’est un objectif agressif, étant donné qu’il se négocie actuellement à près de 41 800 $.

Vendre « une quantité décente d’obligations Bitcoin pourrait potentiellement les aider à faire face à leurs pressions de liquidité », a déclaré Moody’s Reusche à Bloomberg. Mais « à moins que les obligations Bitcoin ne soient très bien accueillies et sursouscrites, nous constatons que la probabilité de la nécessité de restructurer leurs obligations de marché traditionnelles augmente ».

Les rendements élevés de la dette libellée en dollars du pays ont déjà fermé les portes aux marchés obligataires étrangers. « Leur obligation à 10 ans en USD s’est fortement effondrée, rapportant environ 40% maintenant, ce qui est insensé pour une obligation souveraine », a déclaré Belle de Macrodesiac.

La Fed resserre ses craintes

Depuis novembre, la Fed est devenue résolument hawkish, signalant trois hausses de taux pour 2022, la fin du programme d’achat d’actifs dans deux mois et la volonté de réduire son bilan. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont fait l’objet de quatre hausses de taux trimestrielles, ce qui a eu un effet d’entraînement sur le Salvador.

« Les CDS semblent monter en flèche en raison des taux d’intérêt plus élevés qui sont de plus en plus pris en compte », a noté Belle. « Nous nous attendons maintenant à CINQ hausses de taux de la Fed cette année. »

Le fardeau de la dette d’El Salvador et d’autres pays émergents avec des obligations libellées en dollars devient plus cher à mesure que la Fed se resserre. Ainsi, les CDS offrant une assurance contre un défaut potentiel deviennent coûteux.

La sensibilité des marchés émergents au resserrement de la Fed ressort également de la récente flambée de l’écart des obligations des marchés émergents de JPMorgan.

Le CDS d’El Salvador a triplé, bien que, comme le montre le graphique, il soit très illiquide, d’où l’évolution très fulgurante des prix, a déclaré Ostwald d’ADMISI dans un e-mail. « Comme pour les autres marchés émergents, la situation est très divergente, selon la région, mais le spread moyen global du JPM EM Bond s’est élargi, principalement en raison des attentes à la hausse des taux américains. »