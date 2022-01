La Banque de Russie appelle à l’interdiction totale de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

La Russie doit interdire les crypto-monnaies, a déclaré la banque centrale du pays dans un rapport publié jeudi.

Le rapport, « Crypto-monnaies : tendances, risques, mesures », a été présenté lors d’une conférence de presse en ligne avec Elizaveta Danilova, directrice du département de stabilité financière de la Banque de Russie.

Le rapport indique que les crypto-monnaies sont volatiles et largement utilisées dans des activités illégales telles que la fraude. En offrant aux gens un débouché pour retirer leur argent de l’économie nationale, ils risquent de la saper et de rendre plus difficile la tâche du régulateur de maintenir des politiques monétaires optimales, indique le rapport.

La banque suggère donc que la Russie a besoin de nouvelles lois et réglementations qui interdisent efficacement toute activité liée à la cryptomonnaie dans le pays. En particulier, l’émission de crypto-monnaie et l’organisation de sa circulation en Russie doivent être interdites. L’interdiction devrait s’appliquer aux bourses, aux bureaux de négociation de gré à gré et aux plateformes peer-to-peer.

L’interdiction existante d’utiliser la cryptomonnaie pour les paiements devrait être renforcée et des sanctions devraient être introduites pour l’achat ou la vente de biens, de services et de main-d’œuvre par des particuliers et des entreprises russes, suggère le rapport.

Les investisseurs institutionnels russes ne devraient pas être autorisés à investir dans des crypto-actifs et aucune organisation ou infrastructure financière russe ne devrait être utilisée pour les transactions de crypto-monnaie. La Banque de Russie a déjà interdit aux fonds communs de placement d’investir dans les crypto-monnaies. Maintenant, il suggère d’introduire une sanction pour avoir enfreint cette interdiction.

L’extraction de crypto-monnaie, qui a prospéré en Russie au cours des dernières années et a même obtenu l’approbation du parlement du pays l’année dernière, a également été critiquée.

L’exploitation minière crée une nouvelle offre de crypto-monnaies, elle stimule donc la demande d’autres services de cryptomonnaie tels que les échanges et « crée une dépense d’électricité non productive, qui sape l’approvisionnement énergétique des bâtiments résidentiels, des infrastructures sociales et des objets industriels, ainsi que l’agenda environnemental de la Fédération de Russie », indique le rapport.

La « solution optimale » serait d’interdire l’extraction de crypto en Russie, a déclaré le régulateur dans le rapport.

La banque centrale prévoit de surveiller les transactions de crypto-monnaie par les résidents russes et de se coordonner avec les pays où les échanges de crypto-monnaie sont enregistrés pour obtenir des informations sur les transactions des utilisateurs russes, indique le rapport.

Le régulateur estime qu’à l’avenir, l’amélioration de l’infrastructure bancaire actuelle, ainsi que l’introduction du rouble numérique, une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) actuellement en cours d’élaboration par la Banque de Russie, satisferont le besoin des Russes d’obtenir des services rapides et bon marché. options de paiement numérique, leur donnant effectivement les avantages de la crypto sans crypto.

Quant à l’attrait des investissements des actifs crypto, qui peuvent être remplacés par les actifs numériques, qui seront émis en Russie en vertu de la loi sur les actifs numériques, en vigueur depuis l’été 2020, a indiqué la Banque de Russie.

Plus tôt, la Banque de Russie a déclaré que les Russes effectuaient plus de 5 milliards de dollars de transactions crypto en un an, mais n’a pas précisé comment ce nombre avait été calculé.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.