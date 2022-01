Le chien de garde financier américain renforcera la surveillance des échanges de crypto-monnaie en 2022 | Cryptomonnaie

Gary Gensler a révélé que les échanges de crypto-monnaie sont l’objectif principal de la SEC en 2022.

L’examen supplémentaire est essentiel pour protéger les commerçants de crypto et les investisseurs des échanges de crypto-monnaie.

Les partisans soutiennent que les réglementations applicables aux actions et aux obligations couvertes depuis longtemps ne devraient pas s’appliquer aux échanges crypto.

Le chien de garde financier américain, la Securities and Exchange Commission, a l’intention de réprimer les échanges de crypto-monnaie en 2022. Le président de la SEC, Gary Gensler, a révélé son intention de renforcer l’examen des échanges de crypto.

La SEC se prépare à la réglementation des échanges crypto cette année

L’organisme de surveillance financier américain, Securities & Exchange Commission, devrait sévir contre les crypto-monnaies en 2022. Gary Gensler, le président de la SEC, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse qu’il était prêt à renforcer la surveillance des échanges de crypto-monnaie.

Gensler a été cité comme disant:

J’ai demandé au personnel d’examiner tous les moyens de faire entrer ces plateformes dans le cadre de la protection des investisseurs. Si les plateformes de trading n’entrent pas dans l’espace réglementé, ce serait une autre année de vulnérabilité du public.

Gensler espère que les plates-formes d’échange de crypto-monnaie prendront les mesures nécessaires pour réglementer par le biais des régulateurs financiers à Washington. Gensler s’attend à ce qu’un examen plus approfondi offre une protection aux investisseurs et aux commerçants lors de la négociation d’actifs sur les bourses de crypto-monnaie.

La Securities & Exchange Commission tient à réglementer la négociation d’actifs sur les bourses de crypto-monnaie, arguant que la plupart des jetons sont similaires aux valeurs mobilières. Les partisans ont critiqué la position de la SEC et estiment que les crypto-monnaies et leur commerce sur les bourses ne devraient pas être soumis aux mêmes réglementations que celles couvrant les actions et les obligations.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange FTX, pense qu’il y aura une plus grande clarté réglementaire sur les crypto-monnaies en 2022. Cette année, les régulateurs et les institutions financières sont plus optimistes et susceptibles de réglementer les crypto-actifs.

Le président de la SEC tient à réglementer les échanges de crypto-monnaie en 2022 pour assurer la sécurité des investisseurs et de leurs investissements dans les actifs crypto. Les bourses de crypto-monnaie devront peut-être travailler avec les régulateurs pour obtenir leur mandat de protection des investisseurs avant la fin de l’année.