Une organisation islamique indonésienne émet une nouvelle fatwa contre l’utilisation de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le Conseil de Tarjih et l’exécutif central Tajdid de Muhammadiyah, l’une des plus grandes organisations islamiques non gouvernementales d’Indonésie, ont émis une nouvelle fatwa contre l’utilisation de la crypto-monnaie, la jugeant haram, ou illégale, pour les musulmans.

La fatwa, une décision sur la question de la loi islamique, a été rendue mardi et a souligné deux problèmes critiques avec les crypto-monnaies qui les rendent illégales en tant qu’outil d’investissement et moyen d’échange en vertu des lois islamiques :

La nature spéculative des crypto-monnaies les rend imparfaites en tant qu’outil d’investissement. On pense que les jetons crypto contiennent du « gharar » (obscurité), ce qui signifie qu’ils ne sont soutenus par rien comme l’or, ce qui les rend illégaux en vertu des lois islamiques. Les crypto-monnaies ne répondent pas aux normes des lois islamiques sur le troc ou les moyens d’échange qui exigent qu’elles aient cours légal et soient acceptées par les deux parties.

La fatwa disait :

« Ce caractère spéculatif et gharar est interdit par la Shari’a comme la parole de Dieu et le hadith du Prophète SAW et ne respecte pas les valeurs et les repères de l’éthique des affaires selon Muhammadiyah. »

Muhammadiyah est devenue la troisième organisation islamique indonésienne à émettre une fatwa contre l’utilisation de la crypto-monnaie. Auparavant, en novembre 2021, le Conseil indonésien des oulémas (MUI), la plus haute instance cléricale du pays, avait déclaré la crypto haram comme outil transactionnel. Cependant, il a noté que les crypto-actifs peuvent être utilisés comme outil d’investissement s’ils respectent les principes de la charia. En octobre 2021, une autre grande organisation islamique, le Nahdlatul Ulama (NU), a également jugé la crypto haram en raison de sa nature spéculative.

Malgré les appels croissants à l’interdiction de l’utilisation de la cryptomonnaie par les organisations islamiques en Indonésie, le pays a connu une augmentation considérable de l’adoption. Le pays a enregistré 9,8 milliards de dollars de transactions crypto en 2021, enregistrant une augmentation de 1 222 % par rapport à 2020. Pas seulement les investissements et les transactions, la reconnaissance de la cryptomonnaie en tant que marchandise commerciale en a fait le premier choix de nombreux échanges crypto internationaux.