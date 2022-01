Prix ​​​​XRP pour tirer un 180 alors que les traders Ripple sortent des boiseries | Cryptomonnaie

Le prix du XRP continue de se consolider autour de la zone de demande de 0,694 $ à 0,753 $ pendant plus d’un mois.

Une résurgence de l’élan haussier pourrait voir Ripple remonter de 11% à 0,829 $.

Une rupture de la barrière de support de 0,694 $ invalidera la thèse haussière du XRP.

Le prix du XRP manque de volatilité car il se négocie près d’un niveau de support crucial. Bien que l’une des principales raisons à cela soit sa corrélation avec Bitcoin, une partie de celle-ci découle également du manque d’intérêt des investisseurs pour cette pièce. Il y a de fortes chances que Ripple puisse voir une brève tendance à la hausse qui le pousse vers la barrière de résistance immédiate.

Le prix XRP se prépare pour un nouveau rallye

Le prix XRP a retesté la zone de demande quotidienne, passant de 0,694 $ à 0,753 $ plus de cinq fois au cours du mois dernier. La baisse récente dans ce domaine semble se retourner, suggérant qu’une tendance à la hausse est imminente.

Le prix du XRP ne dégage pas de tendance haussière et manque d’élan, il est donc peu probable qu’il assiste à une hausse massive. Cependant, il y a de fortes chances que Ripple puisse franchir l’obstacle récemment renversé à 0,817 $ et retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 0,829 $. Cette montée en puissance constituerait un gain de 11% et c’est probablement là que les investisseurs commencent à enregistrer des bénéfices.

Dans un cas très haussier, le prix XRP pourrait faire une course pour la confluence SMA de 200 jours et 100 jours autour de 0,960 $, portant la tendance haussière totale à 30 %.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix du XRP continue de baisser, cela suggérera une augmentation de la pression de vente. Si le jeton de remise produit un chandelier quotidien en dessous de 0,694 $, il créera un plus bas inférieur, invalidant la thèse haussière.

Ce développement pourrait voir le prix XRP chuter à 0,604 $, où les acheteurs peuvent tenter un autre retour.