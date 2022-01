Les analystes de JP Morgan émettent un avertissement, Ethereum pourrait perdre des parts de marché NFT au profit de Solana | Cryptomonnaie

La part de marché d’Ethereum dans les NFT a chuté de 15 %, selon le récent rapport de JP Morgan.

Le problème d’évolutivité d’Ethereum et les coûts de transaction élevés poussent les développeurs et les investisseurs vers Solana.

Le géant de Wall Street a averti les utilisateurs du risque de congestion du réseau Ethereum dans les NFT.

Les analystes estiment que la tendance des prix Ethereum est baissière à court terme.

Les analystes de JP Morgan, un leader mondial des services financiers, ont averti les investisseurs qu’Ethereum perdait sa part de marché au profit de Solana. Le tueur d’Ethereum gagne en domination dans l’industrie NFT.

Le tueur d’Ethereum Solana défie la domination de l’altcoin dans les NFT

JP Morgan, un leader mondial des services financiers, a averti les utilisateurs et les investisseurs que les coûts de transaction élevés d’Ethereum et le risque de congestion du réseau pourraient poser un problème pour la domination et l’adoption de l’altcoin.

Les analystes de JP Morgan estiment que Solana, le tueur d’Ethereum, détient la plus grande part de marché d’altcoin en tant que rival. Cela pourrait créer un « problème pour la valorisation d’Ethereum ».

L’équipe d’analystes de JP Morgan dirigée par Nikolao Panigirtzoglou aurait déclaré :

Il ressemble, similaire à DeFi [decentralized finance] les applications, la congestion et les frais de gaz élevés ont incité les applications NFT à utiliser d’autres blockchains.

En 2021, la domination d’Ethereum était de 95 % sur le marché NFT. Cette part a chuté de 15 % et les analystes prédisent une baisse soutenue. La note se lit comme suit :

Si la perte de son [Ethereum’s] La part de NFT commence à paraître plus soutenue en 2022, ce qui deviendrait un problème plus important pour la valorisation d’Ethereum.

@ShardiB2, analyste et trader crypto, estime que le prix d’Ethereum est à un point décisif et pourrait évoluer, dans les deux sens, en touchant les deux côtés de la fourchette.

$ETH Le dernier chandelier de 4 heures était celui de l’indécision, il a presque touché les deux côtés de la fourchette … semble faible mais ne prend qu’une étincelle dans les deux sens ici .. pic.twitter.com/nVS83ZyrL5 – Ne suivez pas Shardi B si vous détestez l’argent $ UST (@ ShardiB2) 19 janvier 2022

@AltcoinSherpa, analyste pseudonyme et YouTuber, estime que la tendance des prix Ethereum est baissière à court terme.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Ethereum et prédit que l’altcoin se prépare à rebondir à 4 000 $.