La SEC a émis 2,4 milliards de dollars de sanctions liées à la cryptomonnaie depuis 2013 | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission (SEC) a émis un total d’environ 2,35 milliards de dollars de sanctions contre les participants au marché des actifs numériques depuis 2013, selon un rapport du 19 janvier de Cornerstone Research.

Le rapport, SEC Cryptocurrency Enforcement: 2021 Update, a révélé que la SEC avait engagé un total de 97 mesures d’exécution d’une valeur de 2,35 milliards de dollars entre 2013 et fin 2021.

Cinquante-huit des 97 actions au total étaient des actions contentieuses et les 39 restantes étaient des procédures administratives. Sur le total de 2,35 milliards de dollars levés par les litiges, 1,71 milliard de dollars ont été facturés dans le cadre de litiges et 640 millions de dollars dans des procédures administratives.

Allégations dans les litiges de crypto-monnaie SEC. Source : recherche Cornerstone.

La majorité des personnes inculpées étaient des «entreprises interrogées uniquement», accumulant 1,86 milliard de dollars sur un total de 2,35 milliards de dollars. Pendant ce temps, les répondants individuels se sont vu facturer les 490 millions de dollars restants.

Bien que la SEC ait infligé la première sanction pécuniaire à un participant à la cryptomonnaie en juillet 2013, le rapport souligne que les litiges initiés par la SEC dans l’espace crypto n’ont commencé à reprendre qu’en 2017. Entre 2013 et 2017, il n’y avait qu’un total de six cas crypto initiés par la SEC.

L’agence a lancé 20 des 97 actions au total en 2021 – 14 actions en justice devant les tribunaux fédéraux américains et six procédures administratives. Sur les 20 mesures d’application au total, 70 % étaient liées à des offres initiales de pièces de monnaie (ICO). Le rapport indique :

« Sur les 20 actions en justice intentées en 2021, 65% ont allégué une fraude, 80% ont allégué une violation d’offre de titres non enregistrée et 55% ont allégué les deux. »

L’auteur du rapport, Simona Mola, a écrit dans un communiqué que la récente répression de la SEC contre la cryptomonnaie pourrait être liée à la nomination du président de la SEC Gary Gensler en avril 2021, notant que l’application de la SEC avait été « particulièrement élevée » entre la fin mai et la mi-septembre. .

«La SEC a intenté des actions inédites contre une plate-forme de prêt de crypto, un échange d’actifs numériques non enregistré et un prêteur de financement décentralisé (DeFi). Il a également imposé l’une des sanctions pécuniaires les plus importantes que nous ayons vues dans les mesures d’application liées à l’ICO après Telegram », a-t-elle écrit.

Le vice-président de Cornerstone Research, Abe Chernin, a déclaré que nous pouvons nous attendre à ce que ces mesures strictes se poursuivent au cours de la nouvelle année.

« Compte tenu de l’attention continue de la SEC sur cet espace, en 2022, nous pourrions assister à un examen plus approfondi de certains acteurs du marché tels que les plateformes DeFi. »

Au cours de la dernière semaine de décembre 2021, Gensler a ajouté un nouveau membre du personnel Corey Frayer pour aider à conseiller la surveillance des crypto-monnaies par l’agence. Cela fait suite à l’annonce qu’Elad Roisman quitterait son poste de membre du conseil d’administration de la SEC.