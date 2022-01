Secret Network offre un financement de 400 millions de dollars pour amener d’autres personnes à découvrir le secret | Cryptomonnaie

« Grâce à ce financement, Secret Network et ses partenaires visent à faire évoluer les applications décentralisées axées sur la confidentialité pour qu’elles soient adoptées à l’échelle mondiale par des millions d’utilisateurs », a déclaré Tor Bair, le fondateur de la Secret Foundation.

Secret Network offre un financement de 400 millions de dollars pour développer son écosystème axé sur la confidentialité et étendre l’adoption par les utilisateurs.

Secret Network est un écosystème décentralisé qui utilise des environnements d’exécution fiables pour permettre un calcul privé et sécurisé sur des données cryptées. L’écosystème comprend quatre composants : les jetons secrets, les ponts secrets, les finances secrètes et les NFT secrets.

Selon une annonce du 19 janvier, la plate-forme axée sur la confidentialité propose un fonds d’écosystème de 225 millions de dollars et un fonds d’accélérateur de 175 millions de dollars avec le soutien de 25 investisseurs et partenaires existants, dont BlockTower Capital, Arrington Capital, Fenbushi Capital, Outlier, Spartan Group, et Figement.

Le fondateur de Secret Foundation, Tor Bair, a déclaré à Cointelegraph que le financement contribuerait à l’objectif du réseau de « faire évoluer les applications décentralisées axées sur la confidentialité pour qu’elles soient adoptées à l’échelle mondiale par des millions d’utilisateurs », tout en soulignant l’importance de la technologie Web3 :

Les technologies de confidentialité sont essentielles pour garantir que le Web 3.0 sera responsabilisant et ouvert, plutôt qu’une extension des échecs du Web 2.0.

Le fonds de l’écosystème sera utilisé pour étendre la couche d’application, l’infrastructure réseau et les outils du projet. Le pool d’accélérateurs fournira des capitaux, des subventions et des incitations non dilutifs via son jeton SCRT natif pour étendre rapidement l’adoption par les utilisateurs.

Secret Network a également révélé que de nombreuses sociétés d’investissement de premier plan ont récemment acquis des postes SCRT et ont rejoint l’écosystème en tant que parties prenantes essentielles, notamment Alameda Research, DeFiance Capital, CoinFund et HashKey.

Le financement de l’écosystème fait partie de l’initiative Shockwave, une vision de la croissance mondiale de Secret Network, qui a été annoncée le 12 janvier. Shockwave vise à consolider la position de l’écosystème en tant que plaque tournante de la confidentialité pour le Web 3.0.

Bair a déclaré qu’un réseau mondial axé sur la confidentialité était un élément essentiel de la construction d’un meilleur Internet :

Les réseaux et applications privés par défaut créent des choix pour les utilisateurs et leur permettent de contrôler et de consentir à la manière dont leurs données sont utilisées. Toute la communauté Secret se consacre à la protection des utilisateurs, à la sécurité et à la lutte contre le capitalisme de surveillance – un système qui exploite au lieu d’autonomiser.

La nouvelle du financement fait suite aux enchères fraîchement lancées par Secret Network pour une collection de sept NFT très attendus émis par Quentin Tarantino le 17 janvier. La collection se compose de sept chapitres du scénario manuscrit original de Tarantino de Pulp Fiction, dont le premier chapitre a été vendu et sera annoncé le 24 janvier.